'Asoleo' fotografiafo por Fermín Lopetegi el jueves, en la Antigua.

Zumarraga

Ciclo musical y 'asoleo' en la ermita de la Antigua

Al concierto del 'Cuarteto Iberia' se une este sábado la posibilidad de asistir a la entrada de la luz del equinoccio al templo

Cristina Limia

Cristina Limia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

El tercer concierto del ciclo musical de la Antigua estará acompañado este sábado de la posibilidad de disfrutar de un fenómeno de la naturaleza ... que solamente se produce dos veces al año, en los equinoccios de otoño y de primavera, llamado 'asoleo'. Gracias a una calculada orientación de la ermita de la Antigua para ser escenario de semejante espectáculo, en determinado momento, el sol alcanza una posición en el cielo que lo alinea con el ventanal que se abre en el hastial de poniente y el presbiterio de la Antigua, donde se encuentra la talla de la Virgen, lo que propicia la iluminación de la imagen y el fondo del ábside con la luz natural del equinoccio. Estos días estamos en pleno 'asoleo' de otoño. Desde el pasado jueves hasta el próximo jueves hay ocasión de disfrutar de este fenómeno en la Antigua entre las 18.45 y las 19.15, siempre y cuando haya sol y el cielo esté despejado de nubes.

