Ciclo musical y 'asoleo' en la ermita de la Antigua

El tercer concierto del ciclo musical de la Antigua estará acompañado este sábado de la posibilidad de disfrutar de un fenómeno de la naturaleza ... que solamente se produce dos veces al año, en los equinoccios de otoño y de primavera, llamado 'asoleo'. Gracias a una calculada orientación de la ermita de la Antigua para ser escenario de semejante espectáculo, en determinado momento, el sol alcanza una posición en el cielo que lo alinea con el ventanal que se abre en el hastial de poniente y el presbiterio de la Antigua, donde se encuentra la talla de la Virgen, lo que propicia la iluminación de la imagen y el fondo del ábside con la luz natural del equinoccio. Estos días estamos en pleno 'asoleo' de otoño. Desde el pasado jueves hasta el próximo jueves hay ocasión de disfrutar de este fenómeno en la Antigua entre las 18.45 y las 19.15, siempre y cuando haya sol y el cielo esté despejado de nubes.

Concierto de violines En el apartado musical, el 'Cuarteto Iberia' será el invitado de este sábado en el templo. Actuará a las 19.30 horas, con entrada gratuita. Al igual que en los conciertos anteriores, se habilitará un servicio gratuito de autobús para acudir, que saldrá de Elizkale a las 19.00 horas. Marta Peño y Luis Agustín Rodríguez al violín, Mario Oltra a la viola y Arnold Rodríguez al violonchelo componen el 'Cuarteto Iberia', fundado en Madrid en 2018. El grupo combina la tradición de un cuarteto de cuerda y su historia, al tiempo que aporta una nueva perspectiva a las obras maestras del género. «Desde muy jóvenes, todos los miembros del grupo han estado atrapados por el deseo de comprometerse con toda la amplitud del repertorio del cuarteto de cuerda, hecho que les impulsó a formar el 'Cuarteto Iberia', que sirve como su más alto nivel de expresión artística y es un espacio donde pueden inventar su sonido único. El grupo ha sido galardonado con el primer premio en el XI Concurso Internacional de Música de Cámara 'Antón García Abril' de Granada, junto a otros muchos reconocimientos», reseñan desde el Ayuntamiento.

