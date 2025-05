Choque en el Pleno de Zumarraga ante la petición de que el autobús a Donostia salga de Legazpi

Cristina Limia Zumarraga Jueves, 22 de mayo 2025, 20:43 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

La nueva línea de autobús GO07 que desde el pasado 28 de abril une las comarcas de Urola Garaia y Goierri con Donostia por carretera no aúna la misma unión por el carril de la política municipal. EH Bildu pide a la Diputación Foral de Gipuzkoa la incorporación de Legazpi como parada de este autobús, que actualmente parte de Zumarraga y continúa su itinerario hacia la capital realizando paradas en Beasain y Ordizia y Tolosa. La agrupación registró la semana pasada una moción con esta petición en los ayuntamientos de Zumarraga, Legazpi y Urretxu para su tratamiento en los plenos. El martes tuvo lugar la sesión plenaria de Zumarraga y, aunque la citada moción no estuviera incluida en el orden del día y tampoco se aprobara la solicitud realizada por EH Bildu de tratarla por la vía de la urgencia (PSE-EE y PNV votaron en contra de ello), la cuestión espoleó un gran debate.

Desde EH Bildu, Aritz Elgarresta expuso que estimaban urgente la moción «de cara a actuar de la manera más eficiente, conjunta y rápida posible junto al resto de municipios de Urola Garaia antes de que el servicio de autobús puesto en marcha por la Diputación se estabilice definitivamente». Indicó que habían registrado la moción en el Ayuntamiento ajustándose en tiempo y forma para que fuera incluida en el orden del día del Pleno ordinario de mayo, celebrado el pasado martes. «Junto a ello, mostramos a todos los grupos nuestra disposición a consensuar el texto de la moción, manteniendo los objetivos de la misma», reseñó.

«Sin embargo, recibimos un mensaje del alcalde comunicándonos que la moción sería tratada en el Pleno de junio en lugar de ahora», enunció. «Nosotros seguimos intentando dar paso a la moción en el Pleno a través del procedimiento habitual, llamando a realizar una junta de portavoces en la que se trató el tema. Pero fue estéril, por lo que finalmente, tomamos la vía de la urgencia», indicó.

«Pero más allá de la urgencia de esta moción, la cuestión de hoy está en si el alcalde, de forma unilateral y arbitraria, puede limitar nuestra iniciativa política», señaló el representante de EH Bildu. «No dar paso a esta moción en el Pleno de hoy de esta manera, sienta un precedente que consideramos peligroso, porque se legitima que el alcalde pueda mover una moción de fecha a su voluntad y deseo sin escuchar al resto. Presentar una moción y no llevarla al próximo Pleno ha sido algo totalmente inusual en este consistorio hasta el día de hoy», sostuvo.

«Como en otras tantas cuestiones de este Ayuntamiento, nos encontramos con una política de hechos consumados y de abuso de poder. Es democrática, la ley lo ampara, pero este modelo de gobernanza está en las antípodas del nuestro, no tiene empatía, ni un mínimo de respeto institucional. No dar la oportunidad de tratar hoy esta moción es legitimar estas formas de hacer», indicó, interpelando al resto de concejales de la Corporación del PSE-EE y el PNV.

«Resulta cansado andar siempre así y en el caso particular de esta moción, es triste llegar a este punto cuando se trata de un tema que no ocasiona ningún daño a Zumarraga y en cambio, supondría una gran mejora para los legazpiarras», concluyó.

«El servicio está cubierto»

Mikel Serrano replicó. «Decís que es una forma democrática de hacer las cosas, pero aprovecháis para verter improperios sobre el alcalde e indirectamente, indicáis que el PNV y el resto de concejales del PSE-EE están dando pábulo a esta forma de hacer peligrosa del alcalde...», cuestionó.

«No estimamos urgente la moción porque no afecta absolutamente en nada a los intereses de Zumarraga y los zumarragarras. El servicio está en marcha y se está cubriendo con creces, por lo que tenemos que dar las gracias a la Diputación. Desde la misma, se ha retrasado un cuarto de hora la salida del autobús para que los legazpiarras puedan llegar a cogerlo a tiempo», expuso.

«Nunca he tomado una decisión unilateral como las que planteáis, ni he vetado una moción», señaló. «No he dicho que no se vaya a tratar esta moción. Se hará en junio, cuando tengamos datos para poder valorar este servicio que, la Diputación, de manera inteligente, estudiada y compartida con la ciudadanía ha puesto en marcha, escuchando una demanda histórica que, por cierto, ya estaba encima de la mesa cuando gobernasteis en la Diputación en 2011 y no distes ni un paso», recriminó a EH Bildu.

«Que el autobús salga de Zumarraga no es una decisión baladí de la Diputación, se basa en el criterio técnico de que tenemos la única estación intermodal de la comarca, con 5 paradas de autobús, 100 plazas de aparcamiento subterráneo, el tren al lado... El autobús parte de aquí para Zumarraga y Urretxu, más de 17.000 de los 25.000 habitantes de la comarca. Vosotros pedís que Legazpi tenga una parada y ¿qué pasa con Ezkio-Itsaso? Ni una mención hacéis», expuso.

«Me hubiera gustado un posicionamiento así por vuestra parte cuando nosotros planteamos en la ejecutiva de la Mancomunidad que Urola Garaia se posicionara a favor de que el TAV parara en Ezkio. La respuesta de EH Bildu fue 'vamos a esperar a los informes técnicos'. Allí esperamos a los informes y aquí no...», criticó Mikel Serrano.