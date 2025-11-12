Charlas para enseñar a los jóvenes a tener una mirada crítica ante discursos negacionistas

En un contexto donde los discursos de odio y la desinformación están ganando espacio, el Ayuntamiento de Zumarraga desarrollará este mes, dentro del programa ... TREBA Nerabeak, un ciclo de charlas en torno a los mensajes negacionistas y el papel de los jóvenes ante ellos. En estos talleres, que se llevarán a cabo en el Gazte Txoko, también se abordará el tema del bienestar emocional en los adolescentes.

El programa TREBA Nerabeak es una oferta formativa con la que la Dirección de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa busca apoyar a adolescentes guipuzcoanos de 12 a 16 años en su proceso de empoderamiento. Así, dentro de este programa, el Ayuntamiento de Zumarraga ofrece un curso con charlas que se ofrecerán los jueves, en la sede de Gazte Txoko de 17.30 a 19.30 horas. La primera sesión, que tendrá lugar esta tarde, lleva por título 'Mirada crítica y discursos negacionistas' y su objetivo será constituir un espacio seguro para trabajar los aprendizajes construidos en torno a discursos de odio, discriminatorios y negadores, y para construir colectivamente el pensamiento crítico y las narrativas alternativas.

La segunda cita, el 20 de noviembre, tratará sobre 'Bienestar emocional. Conciencia y cuerpo'. El trabajo de esta sesión se centrará en el trabajo a través del cuerpo. El uso del cuerpo como herramienta permite a los participantes conectarse con sensaciones físicas y emocionales y les ayuda a identificar sus necesidades desde la perspectiva de la vivencia.

La primera de las citas del ciclo tendrá lugar esta tarde, a las 17.30 horas en el Gazte Txoko, y requiere inscripción

La última charla, el 27 de noviembre, será la titulada 'Scape Box: Impulsando el activismo en los adolescentes'. El objetivo es profundizar en los discursos de odio y promover la acción para combatirlos a través de la empatía y el pensamiento crítico como alternativas a la discriminación.

Para participar en estas sesiones es necesaria la inscripción previa y se requiere un mínimo de 10 personas.

Las personas interesadas deberán rellenar el formulario disponible en la web y en la red social del Ayuntamiento de Zumarraga (link inscripción) o enviar un e-mail a gazteria@zumarraga.eus con sus datos personales (nombre, apellidos y teléfono).