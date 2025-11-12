Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los dispositivos móviles ayudan a propagar los discursos de odio y la desinformación entre los jóvenes. MICHELENA

Zumarraga

Charlas para enseñar a los jóvenes a tener una mirada crítica ante discursos negacionistas

El Ayuntamiento organiza, dentro del programa TREBA Nerabeak, un ciclo de talleres dirigido a adolescentes de 12 a 16 años

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

En un contexto donde los discursos de odio y la desinformación están ganando espacio, el Ayuntamiento de Zumarraga desarrollará este mes, dentro del programa ... TREBA Nerabeak, un ciclo de charlas en torno a los mensajes negacionistas y el papel de los jóvenes ante ellos. En estos talleres, que se llevarán a cabo en el Gazte Txoko, también se abordará el tema del bienestar emocional en los adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

