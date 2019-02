Charla sobre 'Trastornos en la alimención y prevención' en la casa de cultura, hoy Jueves, 14 febrero 2019, 00:19

Itxaro Mendizabal impartirá hoy jueves, a partir de las 16.00 horas, la charla 'Trastornos de la alimentación, en la prevención está la clave'. La misma, que está organizada por el centro de Educación Permanente para Adultos, EPA, tendrá lugar en la casa de cultura Zelai Arizti. La beasaindarra abordará el tema desde su propia experiencia ya que ha padecido anorexia durante veinte años. «El mensaje que nos quiere transmitir es positivo, el de la curación y, sobre todo, insistir en la importancia de no llegar a estos extremos resaltando la prevención desde la infancia. Nos hablará de superación y resiliencia, también de sufrimiento y de cómo se puede superar una experiencia traumática», indican desde el centro EPA.

«Lo más importante es la prevención, porque luego superarlo es más difícil. Hay que hacer una buena base en las emociones y en educarnos como personas», afirma Itxaro Mendizabal. « Yo no soy dietista ni psicóloga, voy a hablar de cómo he salido yo de la enfermedad y de las conclusiones que he sacado. Voy a hablar desde mi experiencia», añade.