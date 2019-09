El centro de Educación para Adultos es «una puerta para tener sueños» Director y alumnos. Emmanuel Igartua, Yasmina Turqui y Josué Asael Ordóñez, en el centro EPA. / M.F. EPA mantiene abierto el plazo de matriculación para el curso 2019-2020 hasta el próximo día 30 MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:20

El centro de Educación de Personas Adultas (EPA) es «una puerta para tener sueños», afirma Yasmina Turqui. «Te permite obtener un título y a la vez es divertido», añade. Yasmina es una de las alumnas que el pasado curso obtuvo en el centro la graduación en Enseñanza Secundaria, igual que su compañero de clase Josué Asael Ordoñez. El joven anima a las personas que «por diferentes motivos no hayan podido sacar el graduado» a confiar en EPA. «Con responsabilidad y un poco de sacrificio se saca», asegura.

El centro de Educación de Personas Adultas mantiene abierto el plazo de matrícula hasta el próximo día 30. Las personas interesadas se pueden dirigir a la escuela, situada en la casa de cultura Zelai Arizti, o llamar a los siguientes números de teléfono: 943 724 067 o 943 730 811.

Yasmina Turqui tiene 32 años, es argelina y lleva seis años viviendo en Zumarraga-Urretxu. Su primer contacto con el centro EPA fue «cuando llegué, que me apunté a las clases de español para extranjeros. Me han servido muchísimo porque aprendí el idioma en menos de un año», explica. «Yo había terminado la carrera de Derecho en Argelia y había trabajado en Administración, pero al venir aquí era muy complicado homologar el título y entonces opté por hacer el curso de 3º y 4º de ESO para obtener el graduado de Secundaria», continúa.

Así lo hizo y lo aprobó «fácilmente. Lo más difícil era coordinarme con mis dos hijos, ya que mi marido trabaja fuera y estoy sola». No obstante, «el profesorado es muy comprensivo y me ayudaron mucho, eran flexibles en cuanto a los horarios, etcétera. Los profesores quieren que los alumnos lleguen y dan el corazón. Todos hemos pasado por algún profe que estaba ahí solo para cobrar, pero no ese su caso, eso está claro».

Yasmina se ha matriculado este curso en el instituto Iparragirre para hacer «auxiliar de enfermería, con la intención de encontrar trabajo».

Josué Asael Ordóñez, de 23 años, llegó de Honduras hace casi dos años. «Tenía el Bachillerato en mi país, pero no sabía si me lo iban a convalidar, así que por si acaso decidí hacerlo aquí para optar a un grado medio». Así lo hizo y lo aprobó, aunque «al final también me lo convalidaron». No obstante, «la experiencia ha sido muy positiva, aquí hay otro nivel y he aprendido muchas cosas. En lengua, por ejemplo, tenía errores de acentuación y los he ido corrigiendo. He aprendido mucho de historia e incluso algo de euskera».

Ahora se ha matriculado «en Ugle para hacer Mecanizado. Quiero estar bien cualificado para encontrar un trabajo y esto es lo que me han recomendado», afirma.

Distintas motivaciones

Al centro EPA acuden personascon «distintas motivaciones: gente mayor que quiere una formación después de jubilarse, jóvenes que buscan otra oportunidad para obtener un título que no sacaron a su edad, personas de distintas edades que vienen por aprender el idioma, otras que quieren sacarse un título para acceder al mundo laboral, etcétera», sostienen Emmanuel Igartua y Lourdes Izquierdo, director y jefa de estudios respectivamente de EPA.

El centro oferta de cara al próximo curso: graduado en Enseñanza Secundaria (ESO); acceso a ciclos formativos de Grado Superior y Universidad; curso básico de informática; euskera; inglés; enseñanzas iniciales, español para extranjeros y tertulia literaria.

Cabe señalar que los cursos son gratuitos, los alumnos solo deberán abonar 15 euros en concepto de material. Las clases de formación reglada comenzarán el 16 de septiembre, mientras que las de formación no reglada lo harán el próximo mes de octubre.