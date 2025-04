El centenario de la Federación Guipuzcoana de Pelota en bertsos

Cristina Limia zumarraga. Jueves, 10 de abril 2025, 20:13 Comenta Compartir

Pelota y bertsos se unirán este sábado por un aniversario en Zelai Arizti Aretoa. La Federación Guipuzcoana de Pelota Vasca cumple nada más y nada menos que 100 años y un festival de bertsos hará el honor de conmemorarlo con una original propuesta sobre el escenario zumarragarra: el ex pelotari de profesionales azpeitiarra Jon Alberdi será el 'gai-jartzaile' y dinamizador de una sesión de hora y media con cuatro bertsolaris de altura como Maialen Lujanbio, Uxue Fernández, Asier Azpiroz y Jexux Mari Irazu.

La cita será a las 17.00 horas. Las entradas, gratuitas, podrán adquirirse con antelación enviando un correo electrónico a etxebe.pilota@kirolak.net. También estarán disponibles el mismo sábado, en Zelai Arizti. Todos los asistentes al festival recibirán un detalle creado con motivo de este 100 aniversario de la federación.

De pelotari a 'gai-jartzaile'

El de 'gai-jartzaile' será un puesto completamente nuevo para Jon Alberdi. «En alguna ocasión he podido echar algunos bertsos en juergas y sagardotegis, pero nada más... Aunque siempre me ha gustado mucho el mundo bertsolari y he ido a numerosos festivales», contaba ayer, en la presentación del evento, realizada en el propio Zelai Arizti Aretoa. «Me he preparado con un experto 'gai-jartzaile' como Iker Iriarte, que ante mi petición de ayuda, me ha echado no una, sino dos manos, esperamos que salga un festival bonito», deseó.

La responsable de la Federación Guipuzcoana de Pelota Vasca, Estitxu Eizagirre, dio las gracias al Ayuntamiento y a la empresa Ampo por su apoyo en la celebración de este festival. «¿Habrá quien se pregunte ¿por qué un festival de bertsos entre las diferentes actividades organizadas con motivo de nuestro centenario? La respuesta es sencilla, la pelota es parte de la cultura vasca y vimos que podía casar de una forma muy bonita con otra gran expresión de la cultura vasca como el bertsolarismo», señaló. «¡También pensamos que los aficionados de ambos son los mismos! Hay bertsolaris muy pelotazales y pelotaris muy bertsozales», reseñó.

Explicó que los cuatro bertsolaris que participarán en el evento del sábado tienen una vinculación especial con el mundo de la pelota. «La urretxuarra Uxue Fernández fue, durante años, jugadora de paleta goma y técnica de la Federación. Actualmente, es profesora de pelota y autora de una tesis doctoral sobre la mujer en la pelota», destacó Estitxu Eizagirre.

«Maialen Lujanbio es aficionada a la pelota en su tiempo libre, los que somos de Hernani la hemos visto en numerosas ocasiones jugando a pala y a mano», indicó. «Asier Azpiroz fue pelotari federado y técnico de la Federación, mientras que Jexus Mari Irazu es padre de dos pelotaris a los que hemos visto en el Interpueblos y en Bote Luzea», apuntó.

«Para Zumarraga es un honor participar en esta invitación a celebrar el aniversario de la Federación Guipuzcoana de Pelota Vasca, nuestra localidad mantiene una relación muy estrecha con las federaciones de pelota guipuzcoana y vasca, participando de manera activa en muy diversos campeonatos e iniciativas. Esta actividad es una oportunidad más para celebrar esa unión a través de un festival al que mecerá la pena acercarse», valoró el alcalde, Mikel Serrano.