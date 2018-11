El 'Canutillo de buzkantza con dos salsas' del Batzoki es el mejor pintxo Mejor pintxo. Ivanka con el 'Canutillo de buzkantza con dos salsas' que presentó el Batzoki. / M.F. Las 'Migas con morcilla' del Bidezar se han hecho con el premio al bocado más original | MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:25

El 'Canutillo de buzkantza con dos salsas' del Ba- tzoki ha sido el mejor pintxo del concurso celebrado durante el fin de semana en Zumarraga. Por su parte, las 'Migas con morcilla' del Bidezar se han hecho con el premio al bocado más original. En su XVII edición, el certamen contó con la participación de nueve bares: Alexander, Bordatxo, Hirukia, Monterrey, Saski, Txanpon y Ziaboga, además de los dos premiados. El jurado encargado de valorar los pintxos presentados estuvo integrado por los cocineros Bixen Egiguren, Juanma Hurtado y Josu Landa.

Lo del Batzoki ha sido llegar y besar el santo. «Es es primer año que participamos», explica Ivanka Sevdina. La cocinera del citado establecimiento se muestra «muy feliz, tanto por mí como por todo el equipo. La idea es mía, pero todos hemos trabajado mucho. Lo mejor de todo ha sido que han venido cientos de personas y todas querían repetir».

El mejor pintxo del concurso es «un canutillo elaborado con un pan hecho en casa y cortado finamente. El relleno lleva buzkantza horneada a baja temperatura, mezclada con cebolla pochada. Esa mezcla la hemos pasado por el chino para que quede fina y en el último momento hemos añadido almendras tostadas». El canutillo iba acompañado de dos salsas. «Una de ellas a base de berza salteada con panceta y la otra de cebolla caramelizada. Por encima llevaba un poquito de licuado de piparras para darle un toque picante».

Ivanka quiso presentar al concurso un pintxo «original, con ingredientes tradicionales». Para conseguirlo tuvo que hacer «muchas pruebas. Hasta el martes no tenía ni idea de lo que iba a hacer y lo fui cambiando mil veces. Me encanta cocinar, siempre estoy haciendo pruebas y la morcilla es un producto que me gusta mucho», explica.

El concurso de pintxos de Zumarraga ha cumplido su decimoséptima edición, pero para el Batzoki ha sido su primera participación. «Yo estaba animada para participar, pero el jefe siempre me decía que era mucho trabajo. Este año he insistido y lo he conseguido. Él ha confiado en mí y ahora está más feliz que feliz», explica Ivanka. En el Batzoki dieron «unos 500 pintxos» el fin de semana. «El sábado sobre todo no dábamos abasto».

La idea, en agosto

Roger Hidalgo y Koldo Murillo, responsables del bar Bidezar, participaron en el concurso de pintxos con unas migas con morcilla. La idea la tuvo «Koldo. En sus vacaciones de agosto probó unas migas en Zaragoza y se le ocurrió que podría ponerlas con la morcilla», explica Hidalgo. Así, surgió el pintxo que llevaba «una base de migas caseras de pan con chorizo. Encima, dos bolitas de morcilla y pimiento caramelizado». El bocado se completaba con «cuscús y un toque de salsa de piparra. Por último, para darle un toque de color, una hojita de rúcula».

Según explican, «hemos hecho bastantes pruebas para casar el cuscús con el pimiento caramelizado y la salsa de piparra. Colocarlo todo correctamente tenía su trabajo».

Si para el Batzoki este ha sido su debut en el concurso de pintxos, en el caso del Bidezar sucede lo contrario, ya que este bar es uno de los habituales del certamen. De hecho, le va bastante bien en el mismo. «Además de este año hemos tenido premio los tres anteriores. En 2015 y 2016 ganamos el premio al pintxo más original y el año pasado, el premio al mejor pintxo». Cabe señalar que todos los reconocimientos los recibieron en la edición de noviembre, concurso en el que es obligado el uso de morcilla o buzkantza entre los ingredientes. «También hemos participado en los concursos que se celebran en junio en los que no hay ingredientes obligatorios, pero parece que tenemos mejor mano con la morcilla», indica Hidalgo. En el Bidezar dieron «650 pintxos. Para ser puente anduvo mucha gente». El próximo domingo al mediodía se podrán degustar de nuevo los dos pintxos ganadores.