Del Buzkantza Eguna a un nutrido programa de fiestas de San Martín en Agiña

Con la llegada de noviembre, el 'Buzkantza eguna' volvió a llenar de olor, sabor y fiesta la plaza Euskadi el domingo por la mañana. Junto a los puestos de venta del producto, en los que se formaron importantes colas, hubo oportunidad de disfrutar de pintxos y bebidas en la txosna montada por el club de balonmano Urola, que preparó 70 kilos de buzkantza y sirvió más de 1.000 pintxos, habiéndose agotado para las 14.00 horas. La fiesta también contó con un pequeño mercadillo de artesanías, un puesto con las pomadas y la exposición de sendabelarras de Fermín Goenaga, un txoko infantil de manualidades de 'Gau Beltza' y un festival de jóvenes aizkolaris y harrijasotzailes de la mano de UZ Herri Kirol Elkartea.

Fiestas de San Martín en Agiña

Fueron los kilos de buzkantza preparados por el club de balonmano Urola, 15 más que el año pasado Se sirvieron más de 1.000 pintxos y bebidas en la txosna mosntada en la Azoka.

50 personas aprovecharon para renovar su carnet de socio del club de balonmano, además de entrar 5 socios nuevos.

El mes de noviembre tiene su próxima parada festiva en Agiña, donde la sociedad Oleta, en plenas celebraciones de su 50 aniversario, ha preparado un completo programa de actividades para festejar San Martín los días 8, 9 y 11, sábado, domingo y martes. El sábado habrá juegos infantiles a las 17.00 (con toca incluida), chocolatada para los niños a las 18.30, cena en la sociedad Oleta a las 20.30 y DJ a las 23.00. El domingo habrá partidos de pelota a las 10.00, una romería con ZU Dantzaz a las 12.00, con posterior hamaiketako en Oleta y la competición de los aizkolaris Xabier Zaldua y Joanes Izaguirre contra Jon Zaldua y Aritz Goenaga, una comida vecinal a las 14.00 con bertsolaris y trikitilaris, seguida de torneos de mus y puntto y juegos de mesa con Jolasenea a las 17.00. El martes, las fiestas culminarán con una misa a las 12.00, seguida del reparto de pintxos para los jubilados y una comida popular dedicada a ellos a las 14.30.

