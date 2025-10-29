'Buzkantza eguna' y 'Gau Beltza', citas con numerosos seguidores

Cristina Limia Zumarraga Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

La buzkantza volverá a tener su propio día dentro de la agenda de noviembre en Zumarraga. Será este domingo, de 11.00 a 14.00 horas, en la plaza Euskadi, este año sin el habitual concurso de pintxos elaborados con este producto en la hostelería local, que no ha salido adelante por falta de participación.

La fiesta de este año contará con sus tres habituales puestos de venta de buzkantzas y otros productos de la rama: de Alfredo Alonso, de Jesús Mari Deba y de a carnicería Mujika. También habrá un puesto de miel de Juanjo García, otro de ungüentos elaborados con plantas medicinales de Fermín Goenaga (que acudirá con su nueva exposición-móvil sobre sendabelarras) y la exposición y venta de artesanías con la participación de Arantxa Sistiaga con sus bolillos, los hermanos Mendiaraz con tamboriles, Jon Serrano con artículos elaborados con cuero, Elena Hernández de Arangiz con abalorios, Edurne Pozueta con collares y bolsos y Ana Álvarez de Arcaya con muebles y saquitos realizados con cereales. El club de balonmano Urola volverá a encargarse de la txosna, en la que se servirán pintxos de buzkantza y bebida a 1 euro. A las 12.30 se sumarán a la fiesta otras dos actividades: un festival de deportes rurales con UZ Herri Kirol Elkartea y un taller de 'Gau Beltza' en la que niños y niñas podrán realizar manualidades que girarán en torno a esta temática.

Más 'Gau Beltza'

La 'Gau Beltza' es otra de las emergentes protagonistas de estos días entre los niños y niñas de la mano de las actividades organizadas conjuntamente por los departamentos municipales de Euskera de Zumarraga y Urretxu dentro de su programación de ocio 'Aroz Aro'. Este miércoles tuvo lugar la primera de ellas, con la visita del antropólogo Josu Ozaita, quien ofreció dos charlas sobre la 'Gau Beltza' en la casa de cultura Zelai Arizti, una dirigida a los niños y otra a los adultos, en las que habló del libro que ha publicado con el mismo nombre, 'Gau Beltza', el origen de esta fiesta, el resurgir en las últimas décadas de esa noche mágica vinculada a las creencias sobre los difuntos y la importancia de diferenciar la tradición propia de la 'Gau Beltza' de la importada de Halloween, «dos eventos muy distintos».

Este jueves se realizará la segunda actividad, un taller de disfraces para niños y niñas a partir de los 4 años (con un adulto) que se desarrollará en turnos de media hora de 17.00 a 19.00 en la casa de cultura Zelai Arizti. Quedan plazas libres en los turnos entre las 18.00 y las 19.00, pudiendo realizarse la inscripción mediante el enlace labur.eus/mozorrotailerraUZ (a medida que se vayan llenando los turnos se irán quitando de la aplicación). Los participantes deberán llevar sábanas blancas.

El viernes llegará la tercera propuesta, una ginkana de 'Gau Beltza' para niñas y niños de 7 a 12 años, que se desarrollará a partir de las 16.00 horas, con la plaza Areizaga-Kalebarren como punto de encuentro. Habrá que acudir con disfraces hechos a mano o ropas viejas. La inscripción puede realizarse en el enlace https://labur.eus/ginkaaana.

Junto a todo ello y al margen de la 'Gau Beltza', el programa 'Aroz Aro' propone participar en el concurso de fotos y letras 'Argazki-Hizki'. Podrán concursar todas las personas mayores de 16 años que vivan, estudien o trabajen en Urretxu o Zumarraga, de manera individual o en grupo. La temática será el otoño en ambas localidades y los participantes deberán presentar una fotografía y un texto corto en euskera relacionado con la fotografía que manden. El plazo de presentación de las obras permanece abierto hasta el 21 de noviembre y pueden ser entregados en la recepción del Ayuntamiento de Urretxu y en la casa de cultura Zelai Arizti. Habrá un primer premio de 150 euros, un segundo de 100 y un tercero de 50 euros en bonos de Bitartean. Las bases se encuentran disponibles en las páginas www.urretxu.eus y www. zumarraga.eus.

Adelanto de la Azoka

Por otro lado, la Azoka de Zumarraga se adelantará esta semana al viernes debido a la festividad del 'Día de Todos los Santos' del sábado. Los puestos se situarán en su ubicación habitual de 8.30 a 13.30. «Debido a la coincidencia con otros mercados, algunos puestos no estarán presentes», inciden desde el consistorio. Para quienes no puedan acercarse a la Azoka el viernes, recuerdan que está disponible el servicio de taquillas 'Klik eta jaso', que permite realizar los pedidos con los puestos y recogerlos en el punto de distribución habilitado. Los datos de contacto con los puestos de la Azoka se hallan en www. zumarragakoazoka.eus.

