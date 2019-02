Butak 21 proyecta 'Carmen y Lola' en el cine club de esta noche Viernes, 8 febrero 2019, 00:20

Butak 21 proyecta 'Carmen y Lola' en el cine club de esta noche. La película, dirigida por Arantxa Echevarría y protagonizada por Zaira Morales, Rosy Rodríguez y Carolina Yuste, se podrá disfrutar a partir de las 22.15 horas, en el Zelai Arizti aretoa. 'Carmen y Lola' fue una de la sorpresas del último Festival de Cannes y acaba de llevarse los Goya a la mejor dirección novel y a la mejor actriz secundaria (Carolina Yuste). Se puede resumir como una historia de amor entre dos jóvenes mujeres gitanas. Carmen está a punto de ser pedida en matrimonio por un joven y toda su familia se prepara para celebrarlo. Lola es una chica rara para su entorno: no parece tener mucho interés en encontrar novio y tiene clara su condición sexual, que esconde de su familia. Un día, en el mercado, Lola se fija en Carmen y a partir de ahí se inicia un acercamiento progresivo por parte de ambas que las llevará a tener que aceptarse y luchar contra las convenciones del mundo en el que viven. «Ví una noticia en un diario sobre una boda de dos chicas gitanas que posaban de espaldas en la fotografía. Yo he pretendido darle la vuelta a esa fotografía», dice la directora, Arantxa Echevarria.