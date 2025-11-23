Un bonito recorrido, con nieve incluida y hamaiketako en Santa Bárbara, en la marcha infantil en honor a Anjel Etxeberria La salida ha inaugurado este domingo la 'Mendi astea' de Ostadar, que llega repleta de actividades para toda la semana en Zumarraga y Urretxu

La marcha infantil en honor a Anjel Etxeberria ha inaugurado este domingo la XLII 'Mendi astea' de Ostadar. «Como todos los años, nos ha preparado un recorrido precioso, en esta ocasión, nos hemos dirigido desde la plaza de Zumarraga hacia Etxaburu, siguiendo por Bastanistaxabal, la cruz de Irimo y Santa Bárbara, donde nos han ofrecido un rico hamaiketako de caldo y chorizo, hemos pisado nieve y disfrutado de una bonita mañana con Ostadar», señalaban los participantes. En el caso de los niños, han recibido un diploma en la plaza de Zumarraga al término de la marcha.

Durante los próximos días, habrá oportunidad de seguir disfrutando de múltiples actividades con la semana de Ostadar en Zumarraga y Urretxu. La próxima cita será este lunes, a las 19.30 horas, en la casa de cultura de Urretxu, con el montañero zumarragarra Juan Mari Gabilondo, quien ofrecerá la sesión 'Euskalerriko Mendiak', todo un clásico que solamente ha fallado en una ocasión.

El martes, tendrá lugar la conferencia 'La historia geológica de Gipuzkoa, 330 millones de años bajo tus botas de montaña' con Koenraad Van den Driessche, a las 19.30 horas, en Labeaga Aretoa de Urretxu. «Esta conferencia propone mirar la montaña con ojos de geólogo: entender lo que pisamos, leer sus pliegues y reconocer los paisajes que nacieron de océanos y volcanes, revelando una historia de placas tectónicas, climas cambiantes y océanos desaparecidos, toda escrita en piedra. Eso implicará cierta alfabetización geológica, en la cual, se explicarán los conceptos básicos de la geología», avanzan sobre sus contenidos. «Haremos un recorrido visual por 330 millones de años de historia geológica, desde los granitos paleozoicos, hasta los acantilados del Flysch. A través de cinco montañas emblemáticas, exploraremos cómo el tiempo, el clima y las placas tectónicas moldearon el territorio que hoy disfrutamos», reseñan.

La 'Mendi astea' de Ostadar proseguirá el miércoles, con la presentación de 'Mendien bidea Alaskan: pedalez elurretaraino' sobre la aventura vivida por la urretxuarra Ainhoa Unanue en bicicleta por Alaska gracias a la beca Xabier Ormazabal de 2025. Será a las 19.30 horas, en la gran pantalla del cine Zelai Arizti de Zumarraga. A través de esta beca, la joven local pudo cumplir el sueño de viajar a Alaska para realizar una expedición de esquí de montaña en bicicleta. Su propósito era completar una intrépida ruta de cuatro días sobre esquís de monte en la zona de Eklutna, pero las condiciones que topó a su llegada no eran las apropiadas y finalmente, cambió el rumbo del viaje y se adentró en otra gran aventura de ocho días recorriendo exóticos lugares en bicicleta y en esquís.

El jueves, será el turno de Mikel Txintxurreta e Imanol Muro, quienes presentarán al público local 'Sehaskatik mendiko esploraziora', donde narran la gran aventura de escalada vivida en Kirgizistan gracias a la beca Takolo de 2025. Tendrá lugar a las 19.30 horas, en el cine Zelai Arizti de Zumarraga.

Asamblea y 'Ruta de los contrabandistas'

El viernes, Ostadar celebrará su asamblea general ordinaria, a las 19.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti, donde se sitúa su sede social. Y para terminar esta semana tan especial, el domingo, llevará a cabo la 'Ruta de los contrabandistas' en Arantzazu, con salida a las 7.30 horas de Elizkale y una comida como broche.

Todas las actividades son de entrada gratuita y han sido organizadas con la colaboración de los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu.

