EH Bildu de Zumarraga, Urretxu y Legazpi organizan una charla sobre salud comunitaria y salud mental

Cristina Limia Zumarraga Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59 | Actualizado 20:10h.

EH Bildu de Zumarraga, Urretxu y Legazpi invitan a la ciudadanía de la comarca a participar en la charla 'Salud comunitaria y salud mental' ... que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de noviembre, a las 18.30 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga. En ella intervendrán Unai Asurmendi, técnico de promoción de actividad física, Iñaki Barrutia, psicólogo jubilado de Osakidetza, y Edurne Elizondo, agente de ayuda mutua. «Se trata de tres profesionales con una amplia trayectoria en el ámbito sanitario y social», enuncian desde EH Bildu. La charla estará moderada por la parlamentaria Rebeka Ubera.

«La salud, tanto física como mental, es una preocupación compartida por toda la ciudadanía y desde EH Bildu queremos abrir un espacio de reflexión y diálogo en torno a este tema de especial relevancia para nuestra comarca, en la que hace más de cinco años se cerró el servicio de Urgencias del ambulatorio, que funcionaba las 24 horas del día los 7 días de la semana, con la excusa de la pandemia. A día de hoy, no se ha recuperado el servicio completo, y la ciudadanía sigue demandando una atención sanitaria pública y de calidad», señalan desde la organización. Destacan, a su vez, «el trabajo continuado de la plataforma ciudadana 24/7, que sigue defendiendo el restablecimiento de los servicios de urgencias y la mejora del sistema público de salud vasco».

