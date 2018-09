«El río es un bien que hay que cuidar» Voluntarios. Un centenar de personas limpió ayer el río Urola en el marco del Erreka Eguna. / FOTOS M.F. Un centenar de escolares, padres y profesores limpiaron ayer el cauce del Urola a su paso por el tramo urbano de Zumarraga y Urretxu MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:28

Un centenar de escolares, padres y profesores limpiaron ayer el cauce del río Urola a su paso por el tramo urbano de Zumarraga y Urretxu, en el marco del Erreka Eguna. «Se trata de concienciar de que el río da vida, es un privilegio que tengamos un río que es vertebrador de ambos municipios, es un bien que hay que cuidar», afirma Amaia Lizarralde, técnico medioambiental de Urretxu.

Ayer se sacaron del río una alfombra, balones, «residuos de fiestas como vasos, latas y botellas», cajas de fruta, un patinete, tuercas y tornillos, un reproductor DVD, tres teléfonos móviles y un DNI que entregaron en la base de la Ertzaintza, además de un buen número de envoltorios y otros residuos. No obstante, «se ve vida. Hemos visto escalus, cangrejos... Me parece que cada año se sacan menos residuos», explica Mikel Escudero, profesor de La Salle Legazpi que participa en el Erreka Eguna desde su inicio. Nacho Mediavilla y Sara Aranburu han tomado parte en la iniciativa por primera vez junto a su hija Vega, de 5 años. «Me lo esperaba más sucio. El agua está oscura, pero no se ve muy sucia», dice Sara.