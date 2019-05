BEGOÑA PEREIRA (CANDIDATA DEL PP): «Primero hay que ayudar a la gente de aquí» Begoña Pereira repite como candidata para que el Partido Popular «vuelva a tener voz en el Ayuntamiento» M.F. ZUMARRAGA. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:16

Begoña Pereira Anduaga repite como candidata del PP a la alcaldía de Zumarraga.

-¿En qué se ha dejado sentir la ausencia del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zumarraga la última legislatura?

Su DNI Edad Zumarraga, 1958. Profesión Ama de casa. Trayectoria política Concejal y presidenta de la Comisión de Igualdad, Zumarraga (2011-2015); concejal en Lizartza (2007-20011); concejal en Urretxu (1999-2003 y 2003-2007).

-En Igualdad, que fue mi comisión, he visto falta de colaboración con algunas asociaciones. Respecto a Urbanismo reconozco que el pueblo está bien, aunque la zona del bar Alaska es un punto muy conflictivo y creo que se debe ensanchar la carretera.

-¿Cuál es su principal objetivo para los próximos cuatro años?

-Poder hacer más por la ciudadanía y me refiero a todo en general. Tenemos que dar más apoyo al pequeño comercio, empezando por quitar a los del carrito que fastidian a los pequeños comerciantes. Me parece muy injusto que les dejen entrar en las cafeterías a vender porque están haciendo daño al pequeño comercio local. También hay que ofrecer a los comerciantes más ayuda a nivel de tecnología, formación, etcétera. Además es fundamental el apoyo a la juventud en el tema de la vivienda, ofreciéndoles bien alquileres sociales, bien ayudas para la adquisición de su propia vivienda.

-¿Qué proyecto es prioridad para el PP?

-Nos vamos a volcar con la formación y el empleo. Ya que disponemos del solar de Arcelor proponemos utilizar ese espacio para enseñar oficios que se están perdiendo, empezando por el de trabajar el mimbre que tanta importancia tuvo en Zumarraga. Para incentivar la participación en esa formación proponemos el pago de un pequeño sueldo, que sirva de aliciente.

-¿Qué propone para el ámbito social?

-Primero hay que ayudar a la gente de aquí, que hay muchísima gente que lo está pasando mal. Hay mucha hipocresía en este ámbito, a mí me llaman racista, facha... pero mi conciencia está muy tranquila. Hay que ayudar a todo el que lo necesita, pero cuando no se puede llegar a todo el mundo yo priorizaría a la gente que es de aquí. También apostamos por ayudas económicas a las familias al objeto de mantener la natalidad.

-En su presentación habló de la construcción de un nuevo polideportivo.

-Es algo que está demandando la ciudadanía. Habría que buscar el lugar adecuado y podría ser incluso para dar servicio a los dos pueblos, que es lo que me ha transmitido mucha gente que está volcada en el deporte. En cuanto a la colaboración con Urretxu es algo por lo que hemos apostado siempre y nos gustaría seguir haciéndolo.

-¿Le acompaña en la candidatura algún otro zumarragarra?

-No, todavía hay mucha gente que no se atreve o que no quiere comprometerse.