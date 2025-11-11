'Una batalla tras otra', nueva propuesta de Butak21

C. L. ZUMARRAGA. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

«¿Qué está pasando en los Estados Unidos? y ¿cúales son las corrientes de fondo que están modificando rápidamente el orden institucional con efectos en todo el mundo?», plantean desde el grupo de cine club de Urretxu y Zumarraga Butak21, que este viernes, a las 20.30 horas, proyectarán en Zelai Arizti la película del gran director Paul Thomas Anderson 'Una batalla tras otra', obra que se hace eco de la deriva que exponen, con los intérpretes Leonardo diCaprio, Sean Pean, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Chase Infinity. «Narra la historia de un antiguo integrante de un grupo armado llamado 'El 75 francés', que luchaba contra las políticas migratorias del país. Un personaje llamado Bob y su compañera Perfidia, una mujer también dedicada a los ideales del grupo, tienen una hija, Willa, quien tras la desaparición de su madre, es criada únicamente por Bob. Años después, padre e hija viven relativamente tranquilos en un pueblo cerca de la frontera, hasta que un día Willa desaparece y su padre inicia un viaje para hallarla, porque a ambos les busca un despiadado coronel ayudado por una organización supremacista, que quiere imponer un país étnicamente uniforme utilizando la opresión al más débil y la violencia racista», anuncian sobre el filme. «Lo que sigue es una historia constantemente tensa y, a veces, divertida, sobre los restantes miembros de la resistencia que se reúnen en torno a Willa mientras intentan alejarla de las garras de su perseguidor. La joven rodeada de mujeres críticas con el sistema, empieza a generar una voz propia», citan. «Con un reparto espectacular y una historia inspirada en una novela de Thomas Pynchon, el director crea una película mezcla de acción, comedia negra y reflexión política mientras los personajes se enfrentan a los fantasmas del pasado y a las dificultades de la rebelión. En palabras de Steven Spielberg, 'es una comedia absurda tomada muy en serio porque es un reflejo de lo que está sucediendo cada día en nuestro país'», enuncian.