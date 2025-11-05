El barrio que habita los poemas de Gorka Erostarbe

Gorka Erostarbe en la popular 'fuente de los leones' de la calle Piedad, donde jugó en innumerables ocasiones de niño y ahora lo hacen sus hijas.

Cristina Limia Zumarraga Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

La calle Piedad, en la que vivió su infancia y adolescencia, el parque de la trinchera, en el que tanto jugó, la Avenida Urdaneta, donde se encuentra la casa de sus abuelos, el tren que tantas veces se escucha pasar al cabo del día por Zumarraga... habitan muchos de los poemas del libro 'Auzokinak' que Gorka Erostarbe acaba de publicar con la editorial Elkar. Se alejó de estos lugares durante su juventud, como es habitual, movido por las ganas de conocer y aprender cosas nuevas lejos de casa. Pero al cabo de unos años regresó, comenzó a vivir prácticamente en el mismo entorno, en Elizkale, y volvió a posar su mirada en el barrio, «pero con otros ojos y otro cariño», cuenta Gorka.

Siempre le ha gustado la poesía y de joven ya había escrito algún que otro poema, pero lo dejó durante un largo tiempo, hasta que llegó la pandemia y le ocurrieron dos cosas que define como «claves» para volver a ponerse a ello: el propio confinamiento y el haberse convertido en padre de dos niñas.

Ambas circunstancias le proporcionaron «más tiempo de calidad», describe, y en dicho contexto empezó a escribir nuevos poemas sobre lo que sentía.

La suerte le pilló trabajando en esos poemas y el camino hacia el libro que ahora presenta fue bastante rodado. Aunque no es muy amigo de las redes sociales, son una herramienta más en su trabajo diario como periodista y se le ocurrió colgar varios de sus poemas en Facebook, dándose la fabulosa carambola de que llegaran a uno de los editores de Elkar, Xabier Mendiguren, a quien le llamaron la atención. Mendiguren le lanzó la invitación de enviarle más de sus obras.

«Continué escribiendo, no con el fin de publicar un libro, sino de seguir adelante con un proceso de aprendizaje a través del cual, quería ver cómo me iba sintiendo y qué daba de sí», relata Gorka. De este modo, pasó cinco años escribiendo poemas, que finalmente sí terminaron convirtiéndose en el libro de poesía en euskera que ahora tiene entre las manos, 'Auzokinak', en el que también ha recuperado algunos de los poemas de su juventud.

«Como mi objetivo no era el libro, al principio no tenía claro cuál sería el eje del mismo, ya que había escrito mis poemas de una manera muy libre e intuitiva. Pero me di cuenta de que en el primero de los poemas ya aparecía el barrio y en muchos posteriores también, estaban sus paisajes, sus habitantes... Por lo que decidí que podía ser una buena base para este poemario», cuenta el autor.

«A veces, cuando pensamos en la poesía, nos parece que tiene que tratar sobre algo elevado y tenemos la tentación de ir hacia lo abstracto. Pero en mi caso, el ejercicio ha consistido en hacer lo contrario, bajar al barrio, abrir bien los ojos y los oídos y poetizar sobre lo que ocurre allí, que no significa idealizarlo...», reseña. De esta forma, el barrio se vuelve un claro espejo de los problemas, heridas, precariedades, incapacidades... de la sociedad, pero también de las ganas de vivir, la heterogeneidad y valores de la gente que lo habita.

Hubo un momento en el que tuvo miedo de crear algo demasiado local, pero finalmente apostó por quitarse ese miedo y hacerlo así. «Al leer a otros autores de poemas ves que, sin complejos, citan nombres y lugares. Sin ser muchísimos, sí que he incorporado pistas y espacios reconocibles de Zumarraga», señala. El frontón de Zelai Arizti, por ejemplo, aparece en un poema en el que habla de uno de los primeros partidos que vio jugar a su padre cuando era pelotari. También cohabitan en sus poemas la parroquia de la Asunción, la característica luz verde de la farmacia del barrio en medio de una vida cada vez más acelerada y ansiosa, la estación de tren, la citada trinchera o el cementerio. Sobre este último hay un poema en el que Gorka se remonta a las aventuras vividas con uno de sus mejores amigos de juventud. «Hablo de cómo se fue fraguando una amistad en un cementerio, con el contraste que ello puede representar», cuenta.

El libro también es una reivindicación de lo físico y lo cercano en plena era virtual. «Me parece que hay una hiper utilización y apogeo de las nuevas tecnologías que nos quita espacio físico, tiempo y proximidad. Creo que la comunicación real sucede de tú a tú y de alguna manera, también lo trasmito en mis poemas», señala. «Pienso que la poesía es una buena herramienta para propiciar esa pausa dentro de un mundo tan vertiginoso, que se maneja en términos de productividad y no en tiempo de calidad para compartir con las personas que queremos», expone.

En la Durangoko Azoka

De momento, Gorka no ha realizado ninguna presentación de su libro, pero el 7 de diciembre participará en la Durangoko Azoka, en el espacio 'Ahotsenea' dedicado a creadores de literatura y música en euskera. Ese día le acompañará el también periodista zumarragarra Andoni Imaz, que ha sido un importante apoyo en el proceso de creación de este poemario, habiendo ayudado a Gorka a 'peinarlo' y dándole ánimos. Ambos darán a conocer a los visitantes de la azoka 'Auzokinak' con una presentación en formato de tertulia.

El libro ya se encuentra disponible en las librerías Urki y Gráficas Legazpi, en la herboristería Lanbroa, en Motz Taberna y en el centro de fisioterapia y osteopatía Xera, este último, con una colaboradora muy especial como su hermana Ainara.

No es la primera obra que publica Gorka Erostarbe. En 2023 realizó una biografía del panderojole Egañazpi. Aunque importante, fue un trabajo escrito por encargo de la Euskal Herriko Trikitixa Elkartea que nada tiene que ver con el presente 'Auzokinak', donde los sentimientos bailan a flor de piel entre las calles de Zumarraga.

Reporta un error