Las jugadoras de balonmano del Urola podrán compartir un pequeño entrenamiento con las del Bera Bera el lunes.

Zumarraga

Balonmano e inclusión en Ispilla con 'Taupada'

El Urola CB trae este domingo la Copa de Gipuzkoa de deporte adaptado y el lunes un entrenamiento de las chicas del Bera Bera

Cristina Limia

ZUMARRAGA.

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:25

Comenta

El club de balonmano Urola anima a acercarse a disfrutar de dos bonitos eventos deportivos en las instalaciones de Ispilla. El primero de ellos es la Copa de Gipuzkoa de balonmano adaptado, 'Taupada', que se disputará este domingo, organizada por la Federación de Balonmano de Gipuzkoa en colaboración con el club zumarragarra para visibilizar y promover la inclusión en el deporte, abriendo el balonmano a todas las personas, independientemente de sus capacidades, en un ambiente de compañerismo, esfuerzo y superación. Los partidos darán comienzo a las 9.30 con la participación de los equipos Ereintza Izarrak de Errenteria, Zarautz KE, Txingudi Echemar de Irun y Barakaldo. La gran final se dirimirá a las 12.00. «La implicación del Urola CB ha sido clave en la organización de esta Copa», valoran desde la Federación.

Entrenamiento del Bera Bera

El segundo evento especial será el entrenamiento que el primer equipo femenino del club de balonmano Bera Bera realizará en Ispilla el lunes, de 16.00 a 17.30, abierto al público. Al finalizar su sesión, las jugadoras compartirán un entrenamiento conjunto con las balonmanistas del Urola. «Será una oportunidad única para disfrutar del balonmano de alto nivel y fomentar el aprendizaje entre nuestras jugadoras juveniles y séniors», señalan. Los dos eventos son experiencias nuevas para el Urola CB, con los que busca seguir creciendo en deporte y valores con las y los suyos.

