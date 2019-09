El baile es «una herramienta para expresar y también para disfrutar» Oihane Vicente. La clase 'Danza en la naturaleza' se desarrollará en el entorno de Antigua. Oihane Vicente propone la clase 'Danza en la naturaleza' para el próximo día 14 | Asimismo, impartirá el curso de dantza para adultos que arrancará en la casa de cultura Zelai Arizti el día 28 y cuyo plazo de inscripción ya está abierto MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:10

«El baile es «una herramienta para expresar cómo soy, lo que siento, lo que necesito en cada momento... y también para disfrutar», afirma Oihane Vicente. «Es una forma de vida», añade. La zumarragarra impartirá la clase 'Danza en la naturaleza' el próximo día 14, de las 17.00 a las 19.00 horas, en el entorno de Antigua. Asimismo, es la profesora del curso de euskal dantzak que se desarrollará en la casa de cultura Zelai Arizti a partir del día 28.

'Danza en la naturaleza' será un «cursillo intensivo» que «se desarrollará un un lugar especial como es Antigua. Vamos a bailar en el exterior. Haremos un recorrido por distintos espacios y tendremos diferentes sensaciones», adelanta.

El objetivo no es otro que conseguir «un momento de disfrute personal. Me parece muy interesante hacerlo en la naturaleza. Tendemos a ir al monte, pero no nos paramos a sentir la hierba, a olerla, a escuchar a los pájaros... La danza es la herramienta que vamos a utilizar para conseguir todo eso».

La clase está abierta «a todo el mundo, no es necesario saber bailar». De hecho, la danza será «libre. Plantearé diferentes propuestas y distintas dinámicas de movimiento y realizaremos improvisaciones», adelanta.

Las personas interesadas en tomar parte en esta propuesta pueden apuntarse llamando al número de teléfono 617 031 659 o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dantzhadi@gmail.com. El precio es de 20 euros.

Oihane Vicente también dirigirá el curso de euskal dantzak para adultos que se impartirá en la casa de cultura Zelai Arizti, desde el 28 de septiembre al 28 de diciembre. Las clases tendrán lugar los sábados por la mañana. Quienes participen en el nivel de iniciación acudirán de las 10.00 a las 11.30, mientras que quienes opten por el nivel medio asistirán de las 11.45 a las 13.15 horas. La cuota es de 60 euros. El plazo de inscripción está abierto, hasta el día 20, en la casa de cultura. El número de plazas es limitado.

En el cursillo de iniciación «vamos a aprender fandango, arin-arin y otros bailes que se bailan en la plaza como polka, lantzeko zortziko. Valcarlos, aurresku...». En el nivel avanzado, «la base es la misma, pero los pasos son más complicados y haremos también coreografías».

Oihane Vicente ha sido dantzari de Irrintzi dantza taldea durante doce años y durante cuatro ha formado parte del grupo de bailes de salón. En 2016-2017 realizó el curso 'Euskal Dantzak: tradiziotik sorkuntzara' de la UPV y en febrero de 2019 finalizó el máster de 'Danza Movimiento Terapia' de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La zumarragara es profesora de euskal dantza en la musika eskola de Eskoriatza, en el grupo de danzas vascas Lagun Artea de Aramaio y en la casa de cultura Zelai Arizti. También ha impartido clases en las colonias musicales de Secundino Esnaola Musika Eskola.

Además, dirige sesiones de Danza y Movimiento en la escuela de Ezkio y en UZ Ikastola con niños y niñas entre 3 y 8 años. También, para adultos en Gain Ongizate eskola. Asimismo, los próximos meses de octubre y noviembre impartirá el curso 'Mujeres en movimiento' , en la Casa de las Mujeres de Urretxu.