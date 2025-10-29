La Azoka de Zumarraga se adelanta al viernes debido a la celebración del 'Día de Todos los Santos' el sábado
Los puestos se instalarán de 8.30 a 13.30 horas en los espacios habituales de la Azoka y la plaza
Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:04
La Azoka de Zumarraga se adelantará esta semana al viernes, 31 de octubre, debido a la festividad del 'Día de Todos los Santos' del sábado. ... Como es habitual, los puestos de ropa y otros productos se ubicarán en la plaza y los de baserritarras y productos ecológicos en la 'nave de las caseras' de 8.30 a 13.30 horas.
«Debido a la coincidencia de la Azoka con otras celebraciones y mercados, algunos puestos no estarán presentes esta semana», reseñan desde el consistorio. Para quienes no puedan acercarse a la Azoka el viernes, recuerdan que se encuentra disponible el servicio de taquillas 'Klik eta jaso', que permite a los vecinos y vecinas realizar sus pedidos directamente con los puestos y recogerlos en el punto de distribución habilitado, con la comodidad de elegir el horario. Las vías de contacto con los puestos se encuentran disponibles en la web www.zumarragakoazoka.eus.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión