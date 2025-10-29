Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los puestos se instalarán de 8.30 a 13.30 en la ubicación de siempre. Limia

La Azoka de Zumarraga se adelanta al viernes debido a la celebración del 'Día de Todos los Santos' el sábado

Los puestos se instalarán de 8.30 a 13.30 horas en los espacios habituales de la Azoka y la plaza

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:04

Comenta

La Azoka de Zumarraga se adelantará esta semana al viernes, 31 de octubre, debido a la festividad del 'Día de Todos los Santos' del sábado. ... Como es habitual, los puestos de ropa y otros productos se ubicarán en la plaza y los de baserritarras y productos ecológicos en la 'nave de las caseras' de 8.30 a 13.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  10. 10

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Azoka de Zumarraga se adelanta al viernes debido a la celebración del 'Día de Todos los Santos' el sábado

La Azoka de Zumarraga se adelanta al viernes debido a la celebración del &#039;Día de Todos los Santos&#039; el sábado