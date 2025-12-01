Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El plan definirá la movilidad del futuro de Zumarraga incluyendo perspectivas urbanísticas, sociales y ambientales, entre otros aspectos. Limia

El Ayuntamiento de Zumarraga invita a la ciudadanía a participar en la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Ha organizado un acto abierto a vecinos y vecinas el 9 de diciembre, a las 18.00 horas, en la casa de cultura

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:59

Comenta

El Ayuntamiento de Zumarraga realizará el próximo 9 de diciembre, un acto abierto a la ciudadanía para presentar el pre-diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y solicitar a la ciudadanía su participación en el proceso compartiendo ideas, preocupaciones y propuestas que ayuden a construir una movilidad más sostenible.

La cita será a las 18.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. Desde el consistorio animan a los vecinos y vecinas a hacer sus propuestas a la definición de la movilidad del municipio. «El nuevo PMUS apuesta por un modelo de 'Zumarraga, ciudad próxima', centrado en una movilidad más ágil, sostenible y accesible.

Sus objetivos se orientan a reducir la dependencia del automóvil, impulsar el transporte público, mejorar la calidad del espacio público y garantizar una movilidad inclusiva para todas las edades y capacidades», exponen desde el Ayuntamiento y recuerdan que la actualización del plan responde también a la necesidad de afrontar las consecuencias sociales y ambientales del actual modelo de movilidad, como la contaminación acústica y atmosférica o la saturación del espacio público por el vehículo privado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  3. 3

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  9. 9 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  10. 10

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento de Zumarraga invita a la ciudadanía a participar en la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

El Ayuntamiento de Zumarraga invita a la ciudadanía a participar en la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible