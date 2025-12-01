El Ayuntamiento de Zumarraga invita a la ciudadanía a participar en la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Ha organizado un acto abierto a vecinos y vecinas el 9 de diciembre, a las 18.00 horas, en la casa de cultura

El Ayuntamiento de Zumarraga realizará el próximo 9 de diciembre, un acto abierto a la ciudadanía para presentar el pre-diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y solicitar a la ciudadanía su participación en el proceso compartiendo ideas, preocupaciones y propuestas que ayuden a construir una movilidad más sostenible.

La cita será a las 18.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. Desde el consistorio animan a los vecinos y vecinas a hacer sus propuestas a la definición de la movilidad del municipio. «El nuevo PMUS apuesta por un modelo de 'Zumarraga, ciudad próxima', centrado en una movilidad más ágil, sostenible y accesible.

Sus objetivos se orientan a reducir la dependencia del automóvil, impulsar el transporte público, mejorar la calidad del espacio público y garantizar una movilidad inclusiva para todas las edades y capacidades», exponen desde el Ayuntamiento y recuerdan que la actualización del plan responde también a la necesidad de afrontar las consecuencias sociales y ambientales del actual modelo de movilidad, como la contaminación acústica y atmosférica o la saturación del espacio público por el vehículo privado.