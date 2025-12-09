El Ayuntamiento de Zumarraga amplía el horario del Aula de Estudio A partir de ahora, ofrece 14 horas de servicio ininterrumpido los sábados, domingos y festivos

El concejal de Juventud, Iñaki Mendiluce, informa de la ampliación del horario del Aula de Estudio de la casa de cultura Zelai Arizti. De ahora en adelante, presta 14 horas ininterrumpidas de servicio los sábados, domingos y festivos. El nuevo horario de funcionamiento se encuentra en vigor desde el pasado 6 de diciembre hasta el 25 de enero y es de 7.30 a 21.30.

«Se trata de una ampliación considerable respecto al modelo anterior, que habilitaba el aula los sábados de 13.30 a 20.30 y los domingos y festivos de 9.30 a 20.30. El cambio permite, por tanto, un acceso al equipamiento durante una ventana horaria notablemente mayor», explica el concejal. «Queremos facilitar espacios adecuados, estables y de calidad para quienes están en pleno proceso formativo. Poder estudiar con tranquilidad, sin preocuparse por la disponibilidad de un lugar adecuado, es una herramienta más para garantizar igualdad de oportunidades», señala.

«La decisión parte de una reflexión compartida con estudiantes del municipio, la Asamblea de Jóvenes y personal técnico, que nos trasladaban la necesidad de contar con un espacio accesible durante más horas en los periodos de exámenes a lo largo del año. Además, esta ampliación representa un compromiso con la conciliación académica, cada estudiante tiene sus ritmos, sus momentos y su manera de organizarse. Nuestro deber es ofrecer un servicio que se adapte a esa diversidad», indica Iñaki Mendiluce.

La apertura nocturna no es viable de momento

Junto a ello, el Ayuntamiento ha estudiado la posibilidad de abrir el aula también en horario nocturno, pero indica que, de momento, no es técnicamente viable. «Los municipios que pueden mantener aulas abiertas hasta las 23.00 o 00.00 cuentan con servicio de Policía Municipal durante la noche. Por motivos de seguridad y responsabilidad institucional, este modelo no puede implementarse todavía», expone Iñaki Mendiluce.

El sistema de acceso al Aula de Estudio continúa funcionando mediante solicitud previa. Las personas interesadas deberán rellenar el formulario y entregarlo en la recepción de la casa de cultura o enviarlo por correo electrónico a kulturetxea@zumarraga.eus.

Una vez aceptada la solicitud, se confirmará la disponibilidad de plaza por correo electrónico y se facilitará una tarjeta personalizada, imprescindible para acceder a la instalación en los horarios establecidos. La tarjeta es personal e intransferible.

«Esta ampliación supone la primera vez que Zumarraga adopta un modelo tan amplio y flexible del Aula de Estudio. Se trata de un proyecto piloto, cuyo desarrollo será evaluado al final del semestre. Queremos aprender, ajustar y mejorar. Este es solo el principio, abrimos una senda que nos permitirá introducir mejoras en futuros semestres», señala el concejal.

El Ayuntamiento invita a las y los estudiantes a utilizar este servicio y a trasladar sugerencias que permitan seguir construyendo un modelo de apoyo académico moderno, útil y adaptado a sus necesidades.