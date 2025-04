El Ayuntamiento recibe 2 millones de euros del ICIO del nuevo edificio del hospital de Zumarraga

El Ayuntamiento ha recibido 2 millones de euros de Osakidetza correspondientes al ICIO del nuevo edificio quirúrgico que se construirá en el Hospital de Zumarraga. ... Este extraordinario ingreso para las arcas municipales no formaba parte del orden del día del Pleno celebrado el martes, pero EH Bildu interpeló al mismo en el tercer punto, donde se aprobó un incremento de créditos, mediante el cual, el Ayuntamiento dotó 1,6 millones para la realización de diversas obras en la localidad, entre ellas, la fase 10 del polígono Mendizabal con 600.000 euros y la segunda fase de Esteban Orbegozo con 500.000 euros.

Con esta modificación de créditos y otras dos realizadas anteriormente, el remanente de tesorería del Ayuntamiento, que inicialmente era de 3,5 millones, pasa a ser de medio millón.

«Se gestiona unilateralmente»

Desde EH Bildu, Aritz Elgarresta indicó «que le parecía sorprendente que ni en el anterior Pleno de liquidación del presupuesto, ni en el presente de modificación de créditos, nadie hubiera dado cuenta del ingreso de los 2 millones por el ICIO del hospital».

«Cuando en su día votamos a favor de los presupuestos municipales, las peticiones que hicimos fueron muy limitadas entendiendo que la situación económica del Ayuntamiento no daba para más, podría parecer que nuestro diagnóstico no fue riguroso en aquel momento, pero no es así. La liquidación anterior se cerró con un déficit de 174.000 euros y la tendencia continúa siendo la misma. Este ingreso de dinero es algo coyuntural», expuso.

«El presupuesto de la construcción del nuevo edificio del hospital ronda los 40 millones, de los cuales, los 2 millones representan el 5% del ICIO», apuntó. «En España, las administraciones públicas están exentas de pagar este impuesto y tiene su lógica. Aquí, por el contrario, las normas forales no contemplan esa excepción. Desde nuestro grupo solicitamos al Gobierno Vasco información sobre las liquidaciones de obras que ha realizado Osakidetza en diferentes localidades y es verdad que podemos ver de todo, pero en casi todas las obras de grandes importes se han dado bonificaciones de entre el 50% y el 95% en este impuesto. Es más, sabemos que el anterior Gobierno Vasco presionó a diversos ayuntamientos para que aplicaran estas bonificaciones», señaló.

«En Zumarraga, Osakidetza pidió la liquidación del ICIO del nuevo edificio del hospital en diciembre y realizó el pago en enero», citó.

«Tras cobrar 2 millones de euros por este edificio público de salud, por lógica y sensibilidad, nuestra intención era pedir que parte de la cantidad se destinara a inversiones en cuidados y salud. Pero de manera unilateral, habéis comprometido esta importante cuantía con la presente modificación de créditos de 1,6 millones y otra del Pleno anterior de 727.000 euros», recriminó.

«Queremos dejar claro que estamos a favor de realizar la fase 10 de Mendizabal o de poner en marcha la segunda fase de Esteban Orbegozo. Pero hay dos cuestiones que debemos señalar. Por un lado, no sabemos en base a qué se priorizan unas inversiones frente a otras. Anunciasteis que estabais consensuando el Plan de Legislatura, pero vamos a entrar en el tercer año y no lo habéis presentado», señaló.

«Por otro lado, queremos apelar al principio de prudencia. Porque el ICIO se liquida dentro del presupuesto inicial de una obra, pero una vez ejecutada, con el coste definitivo se regulariza el impuesto. Por lo tanto, si el coste de la obra es finalmente menor, el Ayuntamiento tendrá que devolver parte del dinero recibido. La obra de Osakidetza está aún sin adjudicar, lo hará en los próximos meses. Sus pliegos recogen, como es habitual, que las empresas obtendrán una puntuación más alta si ofrecen una bajada del presupuesto inicial. Será un criterio determinante, ya que la oferta económica tendrá un peso de 31 puntos sobre 100. Quien no reduzca su presupuesto obtendrá 0 de esos 31 puntos. En consecuencia, es seguro que la adjudicación se hará en un presupuesto más bajo», expuso.

«Sabiendo que esta adjudicación se hará más pronto que tarde, sería más prudente esperar a conocer el dinero realmente disponible antes de comprometerlo», planteó Aritz Elgarresta. EH Bildu votó en contra de la modificación de créditos de 1,6 millones, que fue aprobada con los votos del PSE y el PNV.

«Mentira y falacia»

El alcalde recriminó a EH Bildu que «pusiera en solfa que el Ayuntamiento recaude 2 millones para desarrollar proyectos para Zumarraga».

«Es habitual en la estrategia de EH Bildu apelar a futuribles que podrían llegar a pasar, pero que al final, en la gestión del día a día, que es donde estamos nosotros, no ocurren. Si yo me hubiese dedicado a hacer ese ejercicio de prudencia y contención en base a esos futuribles, durante los 17 años que llevo siendo alcalde no hubiéramos hecho absolutamente nada. En este tiempo ha habido más de 60 millones de euros de inversiones en Zumarraga. Con el tiempo se ve cómo muchas cuestiones que exponéis no son así. Otra cosa es que os gustaría que la realidad fuera como la pintáis, pero no lo es», replicó el primer edil a Aritz Elgarresta.

«En el supuesto hipotético de que la licitación de la nueva obra del hospital fuera finalmente a la baja en un 10% por ejemplo y el Ayuntamiento tuviera que devolver 200.000 euros, te contesto que tenemos medio millón de remanente, fruto de ese ejercicio de austeridad, cautela y prudencia con el que el PSE lleva gestionando este ayuntamiento durante los últimos 22 años», expuso. «Incluso aunque la licitación de la obra fuera por debajo de los 40 millones, con el margen del 10% que se tiene para poder ampliar el proyecto, se colmataría ese 10%», reseñó.

«Los proyectos estratégicos y las prioridades que tenemos son la ciudadanía de Zumarraga. Y no vamos sobre la improvisación. Los marcamos en los planes de gestión y de legislatura, este último es continuista, está en vigor, otra cosa es que se esté nutriendo para actualizarlo», citó.

«Cuando os trasladamos esta modificación de créditos en las comisiones no dijisteis nada. Hay mucha mentira y falacia intencionada. Demagogia en esencia», calificó Mikel Serrano.

«El departamento de Salud del Gobierno Vasco no nos ha solicitado absolutamente nada a la hora de liquidar este ICIO. »Resulta que la Diputación nos da la posibilidad de poder recaudar de una institución superior una cuantía importante de dinero para invertir en Zumarraga y los zumarragarras y vosotros venís hablando de lo que el Gobierno Vasco ha requerido en otros ayuntamientos… Aquí no lo ha hecho. ¿Porqué voy a prescindir de esta herramienta?«, señaló.