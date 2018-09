El Ayuntamiento proporciona ayudas para la compra de ropa y material escolar Rosa Maiza y Mikel Serrano presentaron todas las líneas del programa en junio. / M. F. A través del programa ZuEkin Eskolara, dotado con una cantidad de 30.000 euros La actuación busca incentivar el consumo en el comercio local, así como ayudar a las familias con menos ingresos MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:06

El Ayuntamiento de Zumarraga va a proporcionar ayudas económicas a las familias para la compra de ropa y material escolar. Lo hará a través del programa ZuEkin Eskolara, dotado con 30.000 euros. El mismo «es una línea del programa ZumarragarEkin, dirigida específicamente a incentivar el consumo en el comercio del municipio, así como a ayudar a las familias con menos ingresos, en una época del año en la que los gastos derivados del inicio del curso son importantes», han recordado Mikel Serrano, alcalde de Zumarraga, y Rosa Maiza, concejala de Promoción Económica, Desarrollo Local e Innovación, a través de una nota de prensa.

Con esta iniciativa buscan «poner en marcha las acciones detectadas dentro del Perco realizado en 2017, impulsando con ello a nuestro pequeño comercio, el 'de toda la vida'», indican. «Queremos que las compras en ropa y material escolar no se nos vayan a las grandes superficies o a internet, sino que se consuma en las tiendas del municipio».

euros Es la dotación del programa. Las compras se deberán realizar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre en establecimientos de Zumarraga. Las ayudas están dirigidas a familias con ingresos inferiores a 40.000 euros.

Para ello, el Consistorio ha habilitado una partida de 30.000 euros dirigidos a las niñas y niños nacidos entre el 2003 y el 2012 (ambos inclusive), en cuyas familias los ingresos no superen los 40.000 euros. Concretamente, las ayudas serán de 60 euros por cada niño cuya familia no supere ingresos de 27.000 euros y de 40 euros para cada niño cuya familia no supere ingresos de 40.000 euros.

Serrano y Maiza entienden que el consistorio tiene que «hacer un esfuerzo» para ayudar al pequeño comercio en estas épocas de consumo para que «no haya una 'fuga' de la compra, así como ayudar a las familias de Zumarraga, que en esta época tienen que hacer frente a tanto gasto imprescindible».

Para beneficiarse de las ayudas se deberá presentar la factura o ticket de compra realizada en uno de los comercios del municipio entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. El programa subvencionará la compra de ropa y material escolar como cuadernos, bolígrafos, pinturas, compases, estuches, mochilas, batas escolares, ropa y calzado deportivo para educación física, gafas o lentillas, además de cualquier otro material escolar específicamente exigido por el centro en un comunicado a las familias. No se subvencionarán las cuotas escolares, ropa y calzado en general, gafas de sol, material deportivo específico de una disciplina deportiva o material informático.

En el Ayuntamiento

Las personas interesadas en obtener más información sobre las ayudas o en presentar una solicitud se puden dirigir a la oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento en horario de 9.00 a 14.00. También lo pueden hacer de forma telemática a través de la web del Consistorio accediendo al apartado Trámites/Promoción Económica, o bien llamando por teléfono al 943 729 022, o enviando un email a la dirección de correo electrónico: zumarragarekin@zumarraga.eus.