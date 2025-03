El Ayuntamiento pagará a Gerozerlan 147.000 euros derivados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia

El Ayuntamiento de Zumarraga pagará 147.000 euros en concepto de intereses a Gerozerlan a razón de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de ... Justicia del País Vasco (TSJPV) en 2023 a favor de dicha UTE, compuesta por las empresas Moyua y Matia.

Con este desembolso se cierra un largo contencioso entre Gerozerlan y el Ayuntamiento, cuyos orígenes se remontan a un convenio firmado en 2005 sobre la construcción del centro gerontológico de Argixao y la urbanización complementaria. En base al mismo, Gerozerlan reclamaba al Ayuntamiento el pago de 322.413 euros, apelando a que el convenio de 2005 recogía el compromiso del consistorio de contribuir a la urbanización complementaria del gerontológico otorgando una ayuda económica a la empresa encargada de realizarla (Gerozerlan) que ascendería a esos 322.413 euros, que el consistorio esperaba obtener de la venta del derecho de edificación de los apartamentos tutelados proyectados en la parcela próxima al gerontológico, donde finalmente no se realizaron los pisos y años después se construyó el nuevo aparcamiento para el hospital.

En una primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento sobre la demanda interpuesta por Gerozerlan. Esta última presentó entonces un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que falló a favor de Gerozerlan, con una sentencia firme que obligaba al consistorio a pagarle la cantidad reclamada de 322.413 euros, más los intereses.

Los 322.413 euros fueron abonados por el Ayuntamiento a Gerozerlan en septiembre de 2023, quedando pendientes los intereses de demora, que ahora serán desembolsados por el consistorio a dicha UTE, cuyo importe es de 147.000 euros.

El alcalde dio cuenta de ello en el Pleno celebrado el martes. «Como todos sabemos, hay un acuerdo firmado en 2005 donde se comprometía al Ayuntamiento de Zumarraga a realizar el abono del 27% de la urbanización del ámbito del centro gerontológico. Ese acuerdo se firmó entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, pasando por el Consejo de Diputados, y única y exclusivamente por quien, en aquel momento, era el alcalde de Zumarraga, sin realizar el preceptivo trámite administrativo que requiere un procedimiento de estos importes y características. No pasó por este plenario, ni contó con el expediente e informes preceptivos de la Secretaría e Intervención municipales», expuso Mikel Serrano.

«A raíz de ello, Gerozerlan empezó a requerir al Ayuntamiento ese dinero y comenzó una dinámica judicial en la que, nosotros, entendíamos que como Ayuntamiento no teníamos que hacer frente a ese importe», indicó el primer edil.

«Una vez que se nos notificó la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en junio de 2023, trajimos el tema al Pleno de julio para proceder al abono de esos 322.413 euros, que se hizo efectivo el 8 de septiembre de aquel mismo 2023. La demora en el pago de los intereses se ha debido al intento de llegar a un acuerdo que minimizara al máximo su impacto», reseñó.

«Inicialmente se nos pedían 326.000 euros de intereses, después, se llegó a un acuerdo para que fueran 147.000 euros, pero antes, hemos intentado encontrar otra vía que, por circunstancias de terceros, no se ha podido llevar a cabo», expuso el alcalde.

«Tengo que mencionar la disposición de Gerozerlan para poder alcanzar dicho acuerdo, la vía que barajábamos se hubiera traducido en dotar de un servicio público al pueblo de Zumarraga y a su entorno. En las primeras reuniones, desde Gerozerlan nos trasladaron que no era su interés hacer caja. Hemos estado prácticamente hasta febrero intentando acordar la ubicación del Centro de Día que actualmente se presta dentro del gerontológico de Argixao en un local municipal de unos 300 metros cuadrados, para ello, ofrecimos locales potenciales, se barajó uno de 700 metros cuadrados en Eitza, también se planteó la posibilidad de que se ubicara dentro de la construcción de las 44 nuevas viviendas en Kalebarren y se estimó otra posibilidad con visos de seguir adelante, basada en habilitar un local de 300 metros cuadrados dentro de las obras de los apartamentos dotacionales en el antiguo geriátrico Faustino Orbegozo», enumeró. «La intención era hacer la cesión de este local a Gerozerlan mediante un alquiler a X años, que se iría compensando a través de esos 147.000 euros», expuso.

«Pero para ello, Gerozerlan tenía que llegar a un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa y poder así abordar después con el Ayuntamiento de Zumarraga la cesión del local. En ellas estábamos, cuando Gerozerlan nos comunicó que las negociaciones con la Diputación no podían tener la finalidad que ellos y nosotros pretendíamos, con lo cual, nos trasladó que se tenía que hacer efectiva la sentencia y el requerimiento de pago de los 147.000 euros en intereses que ahora nos disponemos a abonar», dio cuenta el alcalde.

«Con todo este proceso, prácticamente hemos tenido que hacer frente a un pago de 500.000 euros porque el procedimiento en aquel convenio no fue el que tenía que haber sido. Algo que desde que yo soy alcalde siempre se he llevado a rajatabla y de manera estricta, cosa que en aquel momento no se hizo», señaló.

«Se cierra un ciclo de 20 años, sobre el que, ya en su momento, denunciamos una falta de transparencia terrible. Esta cuestión comenzó en 2005, nosotros fuimos conocedores de ella en julio de 2023, una vez pasadas las elecciones municipales, aunque ya conocierais la sentencia definitiva en mayo, antes de las elecciones. Estamos muy dolidos con todo ello», trasladó Aritz Elgarresta desde EH Bildu. «Si el convenio de 2005 no se gestó dentro de la legalidad, no entendemos por qué no se impugnó en su momento, nos parece inentendible el procedimiento de defensa seguido por el Ayuntamiento. Todo ello ha supuesto un agujero de casi 600.000 euros para el Ayuntamiento de Zumarraga», señaló.