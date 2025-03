El Ayuntamiento inicia el cobro del impuesto de vehículos con 5.949 censados

C. L. zumarraga. Miércoles, 5 de marzo 2025, 20:48 Comenta Compartir

Con un total de 5.949 vehículos dados de alta en el padrón, de los cuales 5.026 son turismos, el Ayuntamiento de Zumarraga emprende la campaña de cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al año 2025, que se desarrollará hasta el 22 de abril. La cuota neta del padrón del impuesto de vehículos de este ejercicio asciende a 77693.702 euros.

Desde el consistorio recuerdan que los recibos no domiciliados serán enviados al domicilio fiscal indicado por el contribuyente. Su pago deberá realizarse a través de las entidades colaboradoras (Bancos y Cajas de Ahorro), mediante la presentación de dicho recibo. «Quien no haya recibido en su domicilio el recibo, deberá solicitarlo en la oficina de Recaudación del Ayuntamiento», reseñan y advierten que, de no efectuar el pago dentro del plazo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los pertinentes recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas producidas.