El Ayuntamiento celebrará el próximo lunes el 'Día de la Memoria'

El Ayuntamiento de Zumarraga celebrará el próximo lunes, 10 de noviembre, el 'Día de la Memoria', realizando la tradicional ofrenda floral y guardando un minuto de silencio ante el monolito dedicado a las víctimas del terrorismo que se encuentra en el jardín trasero del consistorio, donde serán recordados de forma especial José Mari Pérez, Ramón Ledo, Isidro Echaniz, Iñaki Mendiluce y Manuel Indiano.

El consistorio lleva conmemorando este día desde el año 2010 junto a los familiares de las víctimas, que a las 11.45 horas del lunes serán recibidos por el alcalde y miembros de la Corporación Municipal en los pórticos del Ayuntamiento. A las 12.00 horas, se procederá a realizar la citada ofrenda en el monolito, seguida de una pequeña concentración silenciosa, en la que el Ayuntamiento invita a participar a la ciudadanía.