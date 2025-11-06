Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Familiares y corporativos durante el acto del año pasado. LIMIA

Zumarraga

El Ayuntamiento celebrará el próximo lunes el 'Día de la Memoria'

A las 12.00 horas hará la tradicional ofrenda floral y guardará un minuto de silencio ante el monolito dedicado a las víctimas

C. L.

ZUMARRAGA.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

El Ayuntamiento de Zumarraga celebrará el próximo lunes, 10 de noviembre, el 'Día de la Memoria', realizando la tradicional ofrenda floral y guardando un minuto de silencio ante el monolito dedicado a las víctimas del terrorismo que se encuentra en el jardín trasero del consistorio, donde serán recordados de forma especial José Mari Pérez, Ramón Ledo, Isidro Echaniz, Iñaki Mendiluce y Manuel Indiano.

El consistorio lleva conmemorando este día desde el año 2010 junto a los familiares de las víctimas, que a las 11.45 horas del lunes serán recibidos por el alcalde y miembros de la Corporación Municipal en los pórticos del Ayuntamiento. A las 12.00 horas, se procederá a realizar la citada ofrenda en el monolito, seguida de una pequeña concentración silenciosa, en la que el Ayuntamiento invita a participar a la ciudadanía.

