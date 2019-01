Una «autobiografía de ficción» Portada. El libro está en imprenta. Luis Miguel Jato González presentará el próximo 7 de febrero su primer libro, 'Cuando la verdad se sepa', en la casa de cultura Zelai Arizti MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 27 enero 2019, 00:20

Es «una autobiografía de ficción». Así define Luis Miguel Jato González (Ponferrada, 1985) su ópera prima, 'Cuando la verdad se sepa', el libro que presentará el próximo 7 de febrero en la casa de cultura Zelai Arizti.

La novela trata «sobre la vida de Leonardo Jiménez Galeano, que cuenta en primera persona cómo naciendo en una familia humilde y pasando por momentos duros como la mili, su coqueteo con las drogas y amigos enterrados, consigue triunfar en su pueblo, para más tarde mudarse al sur y ser el dueño de un exitoso restaurante. No obstante, finalmente, vuelve a caer en el abismo de la perdición. Por el camino llora, ríe, sufre, ama, mata...», adelanta el leonés, afincado en Zumarraga «desde hace tres años».

La historia, que arranca a mediados del siglo veinte, surgió «a través de mis propias vivencias y de cosas que me iban contando, pero según fui avanzando en la escritura modifiqué los primeros capítulos y finalmente, todo lo que se va a publicar es ficción», explica el autor. «Lo único que coincide con la realidad son las iniciales de todos los personajes que aparecen en la obra, que son las de personas de mi entorno». De hecho, las iniciales del protagonista, Leonardo Jiménez Galeano, son las del propio autor, Luis Jato González.

Jato empleó «menos de cinco meses» en escribir el libro. «Disfruté mucho creando la historia, la verdad. No sé si podría catalogarlo como un esfuerzo... quizás como un placer», indica. «Desde muy pequeño me ha gustado escribir y contar historias» -continúa Jato-, «'Cuando la verdad se sepa' es mi primera novela. La escribí hace seis años como mero hobby, sin ninguna intención de que se publicara. Así estuvo guardada en un cajón durante todo este tiempo. A raíz de un duro bache familiar tomé la decisión de mover la novela y ver si había alguna posibilidad de ser editada. Para mi sorpresa fueron varias la editoriales interesadas y finalmente me decante por Sar Alejandría Ediciones (http://editorialsaralejandria.com) que fue la que más apostó por mí y más me ilusionó».

Jato tiene «en mente» varios libros. «Tengo pendiente una segunda parte de 'Cuando la verdad se sepa' narrando esta vez la vida de otro de los personajes, por ejemplo, pero de momento, vamos a ver que tal funciona éste. Después, ya se vera...»