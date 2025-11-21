Las asociaciones de la Red Solidaria Interactiva de Zumarraga realizarán el encendido de las luces de Navidad

Cristina Limia Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

Las asociaciones que corforman la Red Solidaria Interactiva de Zumarraga serán las encargadas de realizar el encendido de las luces navideñas de Zumarraga este año. Lo harán el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 19.00 horas, en la plaza Euskadi, junto al alcalde, Mikel Serrano. Con este gesto, el Ayuntamiento agradece y visibiliza cada año la labor de distintos colectivos que operan en el pueblo. El objetivo de la iniciativa es triple: ambientar las calles con una inyección de luces y colores navideños, impulsar el consumo en el comercio del municipio en estas fechas tan señaladas y mostrar el mencionado apoyo a asociaciones y voluntarios que trabajan en el municipio.

La Red Solidaria Interactiva de Zumarraga está compuesta por asociaciones que actúan en el ámbito social de la localidad y fue creada en el marco del plan municipal 'Elkarzainduz'. Entre sus actividades, se encuentran: la feria de asociaciones sociales del municipio, que el pasado 12 de septiembre celebró su tercera edición; el reciente concurso para la elección de la pancarta del 5 de diciembre, 'Día Internacional del Voluntariado' o la publicación, en 2024, de la primera guía de asociaciones de Zumarraga con información de contacto, direcciones y una descripción de las actividades de cada una de ellas.