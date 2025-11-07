Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esta iniciativa permitirá a los vecinos de Zumarraga, Urretxu, Legazpi y Ezkio-Itsaso realizar los trámites en Zumarraga, sin tener que desplazarse a las oficinas centrales de Donostia.

Ante el gran número de llamadas, la unidad móvil para tramitar el DNI y el pasaporte volverá a Zumarraga el 25 de noviembre

Los interesados deberán inscribirse en las dependencias de la Policía Municipal del 17 al 21 de noviembre

Cristina Limia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:16

El Ayuntamiento de Zumarraga informa a la ciudadanía que, debido a la gran afluencia de llamadas y al elevado interés mostrado, se ha habilitado un segundo día para la atención de la Unidad Móvil de Documentación de la Policía Nacional, con el fin de facilitar la realización de trámites relacionados con el DNI y el pasaporte en la localidad. Dicha Unidad Móvil recalará el 25 de noviembre, en la plaza Euskadi. Las citas se asignarán por orden de llegada, hasta un máximo de 32 turnos. La unidad atenderá renovaciones por caducidad, pérdida o robo, la emisión del primer DNI y pasaporte. Los interesados deberán inscribirse previamente en las dependencias de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Zumarraga, en horario de 8.00 a 21.00. El plazo para apuntarse se extenderá desde el 17 al 21 de noviembre, finalizando dicho plazo el 21 a las 13.00 horas. Esta iniciativa permitirá a los vecinos de Zumarraga, Urretxu, Legazpi y Ezkio- Itsaso realizar los trámites sin tener que desplazarse a las oficinas centrales, agilizando así la gestión de sus documentos de identidad.

