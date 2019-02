«Con las 'amanitas' hay que andar con mucho ojo y comerlas con precaución» Exposición. José Antonio Quevedo junto a algunas de las fotografías que muestra en la casa de cultura Zelai Arizti. / M.F. El zumarragarra José Antonio Quevedo inauguró ayer la exposición de fotografía 'Las setas del entorno' en la casa de cultura Zelai Arizti MARISOL FERNÁNDEZ Viernes, 15 febrero 2019, 00:17

«Con las 'amanitas' hay que andar con mucho ojo y comerlas con precaución», afirma José Antonio Quevedo. «La 'amanita phalloides' es de lo más tóxica, puede provocar la muerte ingiriendo muy poca cantidad, con un ejemplar es suficiente. Además, hace efecto a los días de haberla comido, cuando ya no hay remedio. La 'amanita pantherina' también es tóxica, pero no tanto como la 'phalloides'. Tiene cierto parecido con la 'amanita excelsa', que sí que es comestible. Quien no las conozca bien las puede confundir», continúa.

El zumarragarra sabe de lo que habla. Es un gran aficionado a la micología «desde chaval» y es gran conocedor del tema. Ayer inauguró una exposición de fotografía sobre 'Las setas del entorno' en la casa de cultura Zelai Arizti, que muestra «unas trescientes especies, aunque es solo la tercera parte de las que tengo». Todas las imágenes las ha obtenido él mismo «en los montes de alrededor, lo más lejos Urbasa, Otzaurte, alguna en Jaka...».

Quevedo explica que «de pequeño empecé a ir al monte con un amigo de mi padre y luego con Eugenio Mendizabal 'Higaberri', de quien aprendí bastante. En el trabajo conocí a Manuel Iraola, hace más de cincuenta años, y solíamos coger la moto y nos íbamos a Urbasa. En aquellos años encontrábamos zizas en la orilla de la carretera. ¡Vete ahora...!». Actualmente, suele compartir algunas jornadas micológicas con «Pedro Abad, a quien le consulto algunas dudas, ya que él sabe mucho».

Quevedo ha identificado con su nomenclatura científica todas las setas que muestra en la exposición. Además ha escrito los nombres en diferentes colores, a modo de semáforo. En rojo, las venenosas; en verde, las comestibles y en amarillo, las que no tienen interés culinario. Asimismo, hay algunas que tienen una indicación, caso de las 'morchellas'. «Son muy raras. Son comestibles, pero bajo cocción previa. Están muy ricas».

Esporas en los soldados

El zumarragarra conoce además un montón de curiosidades sobre las setas. «Esta es una 'clathrus ruber'», indica. «Es de origen australiano y la primera vez que se vio esta especie en Europa fue en 1919, en Francia. Se cree que los soldados australianos que vinieron a la Primera Guerra Mundial trajeron las esporas en sus ropas. Nace de una especie de huevo, igual que esta otra, la 'clathrus archeri', que fotografié aquí, en Pagotxeta. No es venenosa, pero tiene olor a cadáver y atrae a los insectos. Es de color rojo y por dentro tiene una especie de brea negra», explica. «También es muy curiosa la 'cordyceps militaris' que nace encima de los nidos de la oruga procesionaria de los pinos», añade.

Quevedo podría estar horas y horas hablando de setas, aunque a la hora de comerlas lo tiene claro, se queda «con el hongo, el 'boletus'».

La exposición se completa con un vídeo que va pasando imágenes de más especies micológicas.