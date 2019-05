Alumnos de La Salle, a ritmo de Abba 'Mamma mia'. Alumnos de La Salle Legazpi ikastetxea que el viernes pondrán en escena el musical en el Zelai Arizti aretoa. / M.F. Chicos y chicas de 1º y 4º curso de ESO pondrán en escena el musical 'Mamma mia' | La representación, que tiene fines solidarios, tendrá lugar el viernes a las 19.00 horas, en el Zelai Arizti aretoa MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:27

Alumnos de La Salle Legazpi ikastetxea bailarán a ritmo de Abba. Chicos y chicas de primer y cuarto curso de ESO pondrán en escena el musical 'Mamma mia' el viernes, en el Zelai Arizti aretoa. La representación, que tiene fines solidarios, comenzará a las 19.00 horas. El precio de las entradas es de cinco euros para los adultos y tres para los menores de dieciocho años. Como es habitual, parte de la recaudación se destinará a Proyde-Proega, la ONG de La Salle y otra parte servirá para financiar una excursión a Port Aventura.

Elene Albisua, Nekane Ibarzabal, Hodei Meléndez, Iraide Misiego y Markel Pérez son algunos de los jóvenes que participan en la función. Es la primera vez que van a actuar ante el público y aunque «por ahora no estamos nerviosos» vaticinan que el viernes sí lo estarán. «Actuar delante de tanta gente, de los padres... no es fácil», indican. Antes tendrán opción de 'practicar' un par de veces, ya que el jueves interpretarán la obra en dos ocasiones para sus compañeros de colegio.

Más de una década

La Salle Legazpi lleva más de una década organizando una obra de teatro con los alumnos. Entre sus objetivos está trabajar distintos valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo... De hecho, prácticamente todos los ensayos tienen lugar fuera del horario escolar, lo que no es óbice para que los chavales quieran participar. «Nos ha gustado mucho estar con los compañeros de clase en otro ambiente, fuera de las clases», afirman los alumnos.

Por el contrario, lo que les ha resultado más difícil ha sido la propia interpretación, «interpretar el guion, darle al texto la entonación adecuada...». De que lo consigan se han encargado las profesoras Marixabel Urkiola y Amaia Elizburu.

Fueron los propios alumnos los que por votación eligieron el musical 'Mamma mia'. «A los que tenemos 'antzerki' como asignatura optativa nos pusieron varias películas para elegir y optamos por ésta». Para ello tuvieron en cuanta distintos aspectos, pero sobre todo que «a la hora de interpretarla fuese fácil contar la historia». También, que «las canciones fuesen conocidas». Todo eso lo han conseguido con 'Mamma mia'. «Además de los temas de Abba, al final de la obra sonará la canción del 300 aniversario de la muerte de San Juan Bautista, fundador de La Salle, que estamos celebrando este año. Es 'On heart, one life, one commiment'», adelantan.

Los alumnos también se han encargado del vestuario y de los decorados.

Entradas

Las entradas para la función de teatro se podrán adquirir en la taquilla del Zelai Arizti el viernes y también se podrán obtener de forma anticipada a través de los propios alumnos.