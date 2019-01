«Actuar con el Orfeón Donostiarra es para nosotros un reto y un premio» ZMB. La Banda de Música de Zumarraga con su director al frente en un pasacalle. / IÑAKI Zumarragako Musika Banda arrancará los actos de su 150 aniversario con el concierto que ofrecerá junto a la institución coral el sábado, a las 20.30, en la parroquia MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 30 enero 2019, 00:20

Zumarragako Musika Banda arrancará el sábado los actos de su 150 aniversario con el concierto que ofrecerá junto al Orfeón Donostiarra, a partir de las 20.30 horas, en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción. «Actuar con el Orfeón es para nosotros un reto y un premio», afirma Luis Orduña, director de la banda.

El concierto constará de «dos partes claramente diferenciadas». La primera estará dirigida por Luis Orduña, mientras que en la segunda el director será «el maestro Sainz Alfaro», director del Orfeón desde hace más de treinta años. El programa ha sido consensuado entre las dos agrupaciones y todos los temas serán interpretados por ambas.

En la primera parte sonará «música de escena: ópera y zarzuela». Se escucharán temas «superconocidos» como 'Gloria all'Egitto' de Aída (Verdi) o 'Seguidillas' de 'La verbena de la paloma', entre otros. La segunda parte del concierto estará dedicada a «música vasca». Interpretarán temas como 'Xalbadorren heriotzean', 'Txoria txori' o 'Baga, biga, higa'. En el concierto se interpretarán un total de diez temas más un par de propina.

La actuación del próximo sábado es «uno de los platos fuertes del aniversario. Cualquiera no puede tocar con el Orfeón, no hay más que ver su agenda», indica Orduña. «Además de lo que pueda suponer para el público, para la banda va a ser una gran experiencia». La Banda y el Orfeón todavía no han ensayando juntos. «Lo haremos el mismo sábado, aunque lo que sí hemos hecho es un par de ensayos con Sainz Alfaro», continúa Orduña. Las dos agrupaciones se colocarán en la zona del altar. «Ha sido una de la complicaciones, ya que solo el Orfeón ya son un centenar de personas». Asimismo, la banda actuará reforzada por músicos que han pasado por la misma.