«Abrí la tienda sin saber nada, pero con mucha ilusión y cierro muy agradecida» Muñeca de trapo. Karmele Quintas ayer en su establecimiento de Elizkale. / M.F. La boutique 'Muñeca de trapo' baja la persiana después de treinta y tres años Karmele Quintas empezó en 1986, una época en la que la moda «no era tan femenina, todo lo queríamos ancho, largo, grande y con hombreras» MARISOL FERNÁNDEZ Domingo, 3 febrero 2019, 02:12

«Me da una pena...», dice emocionada Karmele Quintas. «Estoy recibiendo tantas muestras de cariño... Empecé con mucha ilusión con mi tienda y también termino con mucha ilusión. Es otra etapa, pero me da una pena...», continúa. La zumarragarra, «de Eitza», abrió la boutique 'Muñeca de trapo' en Elizkale «en marzo de 1986, para San José» y después de treinta y tres años, la semana que viene echará el cierre.

«Siempre me ha gustado la moda, pero empecé sin saber nada. Yo no había trabajado hasta entonces, pero mis hijas ya eran mayorcitas y decidí empezar a hacerlo. Teníamos un local familiar y tenía claro que iba a montar algo relacionado con la moda». Al principio «empecé con Pronto Moda. Íbamos a unos almacenes de Barcelona y París, allí comprábamos y traíamos el género nosotros mismos. Fueron unos años buenísimos, con mucho movimiento». Era una época «en la que la moda no era tan femenina, todo lo queríamos ancho, largo, grande... Con aquellas hombreras... Tenía bolsas llenas de hombreras... Eran años en los que se vendían muchos vestidos, pantalón de vestir, americanas, mucha camisa y muy poca camiseta. La moda ha cambiado mucho, aunque yo creo que ahora se lleva un poco de todo», afirma.

Años después «comenzamos a trabajar con viajantes, haciendo los pedidos de una temporada para otra y recibiendo el género en la tienda».

Lo que no ha variado en estas tres décadas ha sido el perfil de la clientela. «Mis clientas siempre han sido muy variadas en cuanto a edad. Hemos tocado todo, ropa joven y también de señora. Yo en vez de ir a más clásica he ido a más moderna», bromea. «Con los años he ido mirando más lo que compraba para que se lo pudiese poner gente de distintas edades. Actualmente, mis clientas van desde los treinta hasta más de ochenta años». Y es que, aunque 'Muñeca de trapo' es una tienda de moda femenina y masculina, la clientela es «sobre todo femenina. Algunos hombres vienen a comprar, pero a otros les llevan las mujeres la ropa y ya está», afirma.

El daño de Internet

Karmele ve con preocupación la venta por internet. «Yo tengo marcas que no se venden por internet, pero... Es la gente joven la que compra sobre todo, es lo que están viviendo, pero no se dan cuenta que están haciendo daño al pueblo... También es habitual que la gente se vaya fuera el sábado. De hecho, es el día que menos jaleo hay. Yo tengo clientela fiel, porque les gusta el trato que les doy. Siempre he intentado que la gente entre a gusto en la tienda, que vengan con confianza, como si fuesen mi familia... , pero la gente joven pasa de todo eso».

La zumarragarra ha formado parte de la asociación de comerciantes Bi Tartean desde su creación, siendo miembro de la directiva un buen número de años. «Nos ha venido muy bien porque hemos creado un ambiente muy bonito entre los comerciantes, somos amigos y no nos vemos como competencia», asegura.

Para la comerciante lo mejor de todos estos años al frente de su negocio ha sido «la gente que he tenido, mi gente». Al preguntarle por lo peor, explica que «el comercio siempre ha estado para los demás, colaboramos con las fiestas, hemos cerrado cuando las manifestaciones por Arcelor... ¿Y por nosotros?»

Karmele se jubila agradeciendo a la clientela «por la confianza que nos han dado en estos 33 años» y «deseándoles lo mejor». Ella se dedicará a «disfrutar de mi familia y a viajar un poco».