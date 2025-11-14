37ª edición de los concurso de cuentos y crismas de Navidad

C. L. zumarraga. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga vuelven a lanzar a los niños y niñas la invitación de participar en los concursos de cuentos y crismas de Navidad, que alcanzan su 37ª edición buscando su mirada y creatividad en torno a unas fiestas tan especiales para ellos. Los trabajos deben presentarse antes del 21 de noviembre en las casas de cultura de ambos municipios y la entrega de premios se celebrará el 19 de diciembre, a las 18.00, en la biblioteca de Urretxu. Las bases están colagadas en las páginas web de los ayuntamientos.