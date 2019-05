Yasmina Bianca Fleschin (Primer premio provincial Jóvenes Talentos): «La escritura es de las pocas cosas que me hacen sentir relajada y libre» Bianca Fleschin. Primera finalista provincial del concurso de Jóvenes Talentos. / GALILEA MIRYAM GALILEA GALILEA.DV@HOTMAIL.COM EZKIO. Viernes, 24 mayo 2019, 00:20

Acaba de celebrarse la 59º edición del concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto organizado por la Fundación Coca Cola, en la que participan cientos de niños de todas las provincias del Estado. Tras una primera selección los clasificados pasaron a una segunda fase, después de la cual seleccionaron a los tres mejores de cada territorio. En el caso de Gipuzkoa Yasmina Bianca Fleschin, vecina de Ezkio, ha sido la ganadora. Con un relato descriptivo y muy emocional la joven de origen Rumano ha demostrado su valía.

-¿Cómo surge la idea de tomar parte en el concurso?

-Me entero en el instituto (Loinazpe-Beasain). La profesora de Lengua nos comentó que la fundación Coca Cola había convocado el concurso de relato corto y como ejercicio de clase preparamos un trabajo. Para ese primer ejercicio nos trajo una lámpara dorada al aula y con aquello compusimos el primer relato. De toda la clase la profesora nos eligió a una compañera y a mí y nos dijo que íbamos a ir a la segunda fase a la academia Deusto. Cuando llegamos allí, ¡había un montón de niños! Más o menos al mes de aquello mi profesora me llamó para decirme que había sido seleccionada entre los diez primeros. No me lo podía creer. Me dio la fecha de la entrega de premios, fuimos y ahí me dieron el primer premio. Impresionante.

-Siendo este premio un logro de mucho mérito, quizá en su caso lo sea aún más ya que lleva poco tiempo aquí.

-Sí, hace unos cuatro años que llegamos de Rumanía, entonces tenía 11. Yo nací en Bucarest y llegué aquí con 11 años. Obviamente al llegar de euskara y castellano cero. En ocho meses ya me manejaba bastante bien. Los primeros años vivimos en Donostia y la verdad es que en el colegio lo pasé bastante mal: mis compañeros no me aceptaban, se burlaban de mí.... Y decidí que tenía que aprender el idioma cuanto antes para entender lo que decían y poder defenderme y, por supuesto, para poder comunicarme. Así, además del castellano también me interesé por el euskara, porque estamos en Euskadi, quiero formar parte y el idioma es algo muy importante. Ahora mismo, y a pesar de que todavía tengo que perfeccionarlos, hablo cuatro idiomas: rumano, castellano, euskara e inglés.

-Y de Donostia, a Ezkio.

-Sí, vinimos hace un año exacto, por el trabajo de mi padre. Aquí estoy mejor, soy más feliz; he encontrado mi lugar. Hay mucha tranquilidad. Además, la gente del pueblo nos ha recibido con los brazos abiertos.

-¿Cómo fue ese primer contacto con Euskadi?

-Cuando llegué aquí todo era muy diferente, la gente también. Aquí te aceptan más, te juzgan menos; no digo que mi país sea malo porque estoy muy orgullosa de ser rumana, pero es distinto. Aquí no tienes que preocuparte por qué va a decir la gente de ti, eres más libre.

-¿Cuándo comenzó a escribir relatos?

-Siempre me ha gustado escribir, en Rumanía ya lo hacía. Cuando escribes eres libre de decir lo que tú piensas, lo que tú quieres, porque al final es tuyo. Eres libre de expresar tus sentimientos, tus opiniones... Antes lo hacía porque estaba estresada, después lo dejé y lo retomé para este ejercicio que nos planteó la profesora. La escritura es una de las pocas cosas que me hacen sentir relajada y libre.

-¿Qué cuenta en su relato?

-Es algo que admiro mucho en las personas mayores. Antes de ir allí (Deusto, segunda prueba) había visto un vídeo en internet donde un hombre mayor fue a que le dibujaran un retrato, pero la persona que le dibujaba no podía verle. Aquel hombre hizo una descripción, pero no de sí mismo sino de su mujer, que había fallecido; y la forma de describirla era tan intensa... «Su pelo olía a vainilla, sus ojos eran profundos...» me llamó mucho la atención cómo después de tantos años había tanto amor en su corazón. Partiendo de este vídeo pensé en hacer algo similiar, con una historia desde el punto de vista de una mujer, que describía a un hombre: los recuerdos que tiene la mujer de él y el amor que ella todavía siente por él... No me he basado en ningún hombre en concreto, le puse un nombre cualquiera, Alfonso. La verdad es que nunca en mi vida pensé que describiría a alguien como lo hice en ese relato, que me sumergiría tanto en el protagonista, en sus sentimiento... Había momentos escribiendo en los que estaba a punto de llorar. Me sentía como ella, como si hubiera vivido las cosas que ella pasó.

-¿Cómo se recibe un premio así?

-No sabía en qué mundo estaba en aquel momento. Pensaba que aunque ganara el primero, el tercero... había sido una experiencia única. He conocido a gente de mi edad con mucho talento y lo he pasado bien. ¡He estado en el Guggenheim! Nunca en mi vida pensé que iba a llegar allí. Una se siente bien, orgullosa, creo que es y siempre será mi mayor realización desde que vine aquí.

-¿Ha cambiado algo? ¿Le ha hecho recapacitar o plantearse cosas nuevas?

-Me ha ayudado a creer en mí misma y en lo que hago un poco más. Dejar a un lado la costumbre de decirme a mí misma que no puedo, que no vale lo que hago... Empiezo a valorarlo y a valorarme, empiezo a sentirme bien y agusto. Estoy orgullosa.

-Si mira hacia delante...

-No lo sé. Es muy estresante porque veo gente de mi edad que ya sabe lo que quiere ser, qué quiere estudiar, pero yo todavía no lo sé. Creo que hay distintos caminos en la vida que puedo seguir, que puedo tomar; hay muchas cosas que quiero intentar, quiero hacer más de una cosa en la vida. Quiero experimentar, tener experiencias, saber de todo un poco...

-¿Seguirá escribiendo?

-Si convocan el concurso el próximo año me apuntaré porque escribir es algo que lleva gustándome mucho tiempo y así tengo la posibilidad de aprender más; distintas maneras de escribir... Quizá en las vacaciones lo retome.