Victoria del Goierri en el derbi de la liga EBA frente al Ointxe

El cuarto clasificado, Mondragon Unibertsitatea Ointxe, visitaba la cancha del Aldiri arena con intenciones de conseguir una victoria a domicilio ante el Goierri Iparragirre 2020, en el derbi de la Liga EBA.

El encuentro arrancó con los de casa enchufados a tope, como nunca. Desde el salto inicial el juego tuvo un ritmo frenético y el Goierri llegaba en transición, la fluidez ofensiva que tanto les dio el año pasado había vuelto. Mientras, el equipo visitante conseguía canasta gracias a sus individualidades. Al término del primer cuarto, 20-17 para azules.

La reacción de los visitantes no se hizo esperar. Subieron líneas y el balón que tanto se había movido el primer cuarto ya no se movía tan fácil. Aguantaron hasta que a falta de 2:57, precedido de un triple local, el equipo visitante marcó un parcial de 0-9 para pasar de un 39-37 a un 39-46 con el que se llegó al descanso. La falta de concentración y ritmo por parte de los de casa sentenció el cuarto. Hasta entonces, se vio un equipo ambicioso como pocos, no conformándose con el trabajo realizado hasta entonces.

En el tercer tiempo así salieron los dos equipos, subieron líneas, ya no se encontraba la canasta tan fácil, pequeños parciales para los de casa que rompían los visitantes. Ninguno de los equipos daba su brazo a torcer para llegar al final del tercer cuarto 54-61.

Los aficionados sabían lo que esperaba y desde estas líneas los responsables y jugadores del equipo desean felicitar a todos y cada uno de los que se acercaron a Aldiri y apoyaron al equipo. Fue impresionante como en este ultimo cuarto, en el peor momento del equipo local, cuando el Ointxe se fue a 12 a los 2 minutos del inicio del último periodo, dieron un empujón diferencial para que el equipo se rehiciera.

Los últimos 5 minutos fueron de vértigo, el Goierri subió el ritmo, volvió a ser el conjunto que era al principio del partido, una circulación de balón inmejorable lo que llevo, sin egoísmos, a tener una muy buena selección de tiro, todo ello basado en un gran trabajo defensivo. En definitiva, los mejores minutos del equipo esta temporada, que sumado a la gran calidad del equipo visitante, ofreció un espectáculo con un ritmo vertiginoso.

Llegaron los últimos 2 minutos del tiempo reglamentario, en el marcador un angustioso 73-75; se produjo un intercambio de acciones, los de azul sumaban canastas en juego mientras perdonaban en el tiro libre, por otro lado, los de morado castigaban cada falta. Con 2 tiros desde mas allá de 6,75 del Goierri y 4 libres del Mondragon Unibertsitatea se fue el partido a la prórroga con un empate a 79.

En los 5 minutos de añadido, salió a relucir la calidad individual visitante, con un parcial de 0-5 y varios errores no forzados. Todo parecía indicar que el partido se había acabado. Pero nada más lejos de la realidad. Otra vez salió el gran protagonista de la velada, la afición. El equipo captó el mensaje, y gracias otra vez al acierto exterior y al trabajo defensivo interior había partido.

El ritmo del partido era de claro color local, una bandeja a la altura de la que solo Iñigo puede llegar puso el 91-90 a falta de 15 segundos, falta en una penetración, dos tiros libres para Ointxe, primero fuera y segundo dentro, empate a 91 a falta de 5 segundos. Entonces salió desde el banquillo un héroe en la oscuridad, no se sabe si fue el que en el Goierri se merecía, pero si fue el que necesitó. Un jugador que en situaciones totalmente anárquicas se mueve como pez en el agua, le llego la pelota y no dudó en atacar el aro para sobre la bocina convertir una bomba al tablero y dar la victoria a los locales.

Gran triunfo ante uno de los equipos llamados a estar en los puestos cabeceros en esta Liga EBA que pone a los locales con 5 victorias.

En definitiva una tarde de basket que dejó un buen sabor de boca en un emocionante partido de los que hacen afición.