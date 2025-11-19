Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los concejales de Euskera Álex González y Josu Idigoras junto a Idoia Ormazabal de Bi-Tartean, en la presentación de este miércoles. Limia

Urretxu y Zumarraga acogerán un gran 'Street Scape' en el Día del Euskera

Diez comerciantes serán los aliados de los escolares de ambos municipios para superar las pruebas y entrar en el sorteo de seis bonos de Bi-Tartean

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:51

Los departamentos de Euskera de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga y Bi-Tartean han realizado este miércoles por la tarde una rueda de prensa ... conjunta para dar a conocer el gran 'Street Scape' que realizarán el próximo 3 de diciembre, Dia del Euskera, en calles y establecimientos de ambas localidades y visibilizar, a su vez, el trabajo de colaboración que vienen llevando a cabo desde hace décadas con el comercio local para fomentar el uso del euskera. Lo han hecho en la oficina MerkaSaretza de Urola Garaia, nuevo nombre de la hasta ahora denominada oficina técnica de comercio situada en el número 56 de la calle Labeaga de Urretxu. Los concejales de Euskera de Urretxu y Zumarraga, Álex González y Josu Idigoras, y la componente de Bi-Tartean Idoia Ormazabal han recordado como, ya en 2006, se puso en marcha el programa 'Merkataritzan euskaraz' a nivel de Urola Garaia. A ello se han ido uniendo durante estos años cursos, concursos, campañas... y las subvenciones para la realización de rótulos, imágenes corporativas y páginas web en euskera en los establecimientos. A día de hoy, continúan concediéndose estas subvenciones y se estima que en los últimos 20 años se han destinado 55.000 euros en dotar de estos recursos en euskera a los comercios de Urretxu y Zumarraga.

