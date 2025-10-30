Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento en el que la gran calcita ha sido colocada mediante una grúa en los jardines exteriores de la casa de cultura y el museo Urrelur. UDALA

Urretxu recibe un preciado regalo de la mina vizcaína de calcita de Pandos

Desde el yacimiento han donado una portentosa pieza de calcita a Urrelur, que este jueves por la mañana se ha instalado con grúa en los jardines exteriores del museo

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:05

Una enorme y resplandeciente calcita ha desembarcado este jueves por la mañana en Urretxu. Se trata de un regalo muy especial, donado por la mina ... vizcaína de calcita de Pandos al museo Urrelur en plena celebración de su 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología.

