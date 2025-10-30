Urretxu recibe un preciado regalo de la mina vizcaína de calcita de Pandos

Una enorme y resplandeciente calcita ha desembarcado este jueves por la mañana en Urretxu. Se trata de un regalo muy especial, donado por la mina ... vizcaína de calcita de Pandos al museo Urrelur en plena celebración de su 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología.

El portentoso mineral ha sido instalado mediante una grúa en los jardines exteriores de la casa de cultura y el museo Urrelur, donde se quedará para siempre, convirtiéndose en un símbolo más de la larga y fecunda historia de Urretxu con el mundo de los fósiles y minerales. Desde el Ayuntamiento han mostrado su «más sincero agradecimiento» a los responsables de la mina de Pandos, situada en el municipio de Turtzioz y ejemplo de compatibilidad entre un espacio natural protegido y una explotación minera. Fue una explotación de calcita, carbonato cálcico natural cristalizado, con unas características de pureza química extraordinarias.

La explotación, bajo la denominación 'Concesión Pandos', inició su actividad en el año 2007 y terminó, por agotamiento de las reservas, en 2024. En otra etapa de actividad anterior, que terminó en el año 1983, se denominaba 'Mina Perico' o 'Mina de Los Pilares'. Al frente de la misma se encuentra 'Micronizados Naturales S.A, Micronatur', una empresa privada, participada al 50% por el Ente Vasco de la Energía EVE, dedicada a la extracción, molturación, clasificación y comercialización de carbonato cálcico natural (calcita). Tiene dos ubicaciones, la mina de calcita de Pandos y la planta de tratamiento y comercialización, en el polígono industrial Muñanes, ambas pertenecientes al término municipal de Turtzioz.

La mina se halla en las entrañas del barranco Valnera. Se localiza dentro del Parque Natural de Armañón, bajo el macizo de Jorrios. Desde el punto de vista geológico, el yacimiento de calcita de Pandos supone una anomalía como mineralización, no ya por su contenido en calcita, mineral muy abundante en la corteza terrestre, sino por su tamaño, homogeneidad físico-química y su pureza, encajando en el prototipo de calizas masivas del Cretácico inferior.

Los usos de la calcita son muy variados: para la industria papelera, para la fabricación de pinturas, plásticos y gomas, para la creación de texturas y colores de productos de alimentación e incluso para la industria farmacéutica, empleándose tanto en su formulación de excipiente, como a modo de principio activo para el aporte de calcio.

De ahora en adelante, urretxuarras y visitantes podrán disfrutar de su propia y colosal calcita dentro del paisaje urbano, gracias a la generosidad de la mina de Pandos.