Urretxu premia a sus mejores escaparates navideños Los trabajos más destacables fueron reunidos ayer para reconocer su mérito en un bonito acto llevado a cabo en el Ayuntamiento. / FOTOS AGUADO Andere ileapaindegia se llevó el primer premio mientras que para la mercería Julita Tellería y para Argiki fueron el segundo y el tercero FCO JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:37

Ayer al mediodía se procedió en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Urretxu al fallo y entrega de premios correspondiente al XIII Concurso de escaparates Navideños que impulsan los municipios de Urretxu y de Zumarraga de manera conjunta, en colaboración con la Asociación Bi Tartean.

El acto estuvo presidido por los alcaldes de Zumarraga y de Urretxu, Mikel Serrano y Jon Luqui Albisua. De este modo, ambos destacaron «el compromiso que tienen para contribuir a que la aventura del comercio local cuente con las ayudas posibles ahora y en un futuro no muy lejano».

Los primeros ediles se encargaron de felicitar a los 30 establecimientos que este año han tomado parte «por el esfuerzo, la ilusión y el compromiso por hacer más visible y atractivos nuestros pueblos en fechas tan señaladas. Un aspecto amable para afrontar retos cada vez mayores».

«Quería hacer algo diferente a lo del año pasado y me he ido al cielo, al firmamento»

El objetivo del concurso, por un lado, es el de incentivar a los comercios para que engalanen sus escaparates en estas fechas navideñas, dando vida y color a nuestras calles, y por otro lado, lanzar un mensaje a la ciudadanía de ambos municipios sobre la importancia del consumo responsable en los comercios del municipio, consumiendo producto en el comercio local.

El deseo es premiar a los escaparates que destaquen por su imaginación, originalidad y efectividad del mensaje publicitario, así como la calidad estética del escaparate y su vinculación al ambiente navideño. Con la particularidad de que es condición obligatoria que en los escaparates predominen los artículos de venta habitual del establecimiento.

Los premios

Así, se fallaron los resultados del concurso procediéndose a la entrega de tres premios y tres menciones especiales. El primer premio, dotado con un diploma y una cesta de productos Bertatik Bertara, más un bono de 200 euros para consumo en comercios locales, correspondió a Andere ileapaindegia.

El segundo, dotado con diploma, cesta de productos Bertatik Bertara y bono de 100 euros para consumir en las tiendas locales, correspondió a la mercería Julita Tellería.

El tercer premio, dotado con diploma y cesta de productos Bertatik Bertara, correspondió a Argiki. Además, se entregaron tres premios de mención especial a Kux Kux jantzidenda, Salegi arategia y Hendaia.

Las ganadoras

Mila Urkiola y Marijose Elorza, responsables de Andere ileapaindegia, se mostraban encantadas con el primer premio obtenido. Llevan dos años concursando.

Mila explicaba que «el tema lo he enfocado a las noches especiales y mágicas» que tiene la Navidad. «Quería hacer algo diferente a lo del año pasado y me he ido al cielo, al firmamento, por eso está la luna. Además, quería hacer un homenaje a las galas que vemos en las peluquerías, haciendo tocados en las pasarelas».

Curiosamente, los materiales empleados han sido vendas de botiquín.

El resultado final transmite lo que Mila expresaba: «He disfrutado con pasión, para mí ha sido como una válvula de escape. Siempre me ha gustado, y cuando hay que decorar disfruto de cada momento».