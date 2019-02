El torneo Eire de ajedrez llega a las semifinales y eleva la expectación Juventud. Markel Vesga jugando contra Alberto Bellosillo. Los duelos del domingo y el martes decidirán quiénes son los aspirantes al título FCO. JAVIER AGUADO GOÑI Viernes, 1 marzo 2019, 00:17

Esta pasada semana se disputaron los enfrentamientos de cuartos de final del torneo Eire de ajedrez. En la primera partida, Jesús Mari Rodríguez se enfrentó a Héctor Sánchez. Según los organizadores, toda una final adelantada. Rodríguez, con 8 txapelas y el jugador más laureado del Eire-Bankoa, contra Sánchez, jugador de Azkoitia, de un gran nivel.

La partida finalizó tras una gran jugada de Sánchez, en la que Rodríguez perdió su reina y abandonó. El ganador resumió así la partida: «En la apertura me quedé peor. Rodríguez jugó con iniciativa y yo me quedé muy atrás, aunque luego llegamos a una posición muy complicada en la que cualquier cosa podía pasar. Conseguí un peón a cambio de un mayor ataque de mi rival. Al final conseguí consolidar la posición aprovechando la ventaja material. Hasta el final me lo puso muy difícil».

Aníbal Fernández jugó otra gran partida contra Aitor Gallastegi, recientísimo ganador del prestigioso Torneo Merkatar Iriondo, de Elgoibar. Fue un final de infarto, con tres minutos finales jugados al toque, moviendo en décimas de segundo... Un final espectacular. El tiempo fue el juez en esta partida en la que se cayeron varias veces al suelo fichas por los rápidos movimientos que efectuaron. La bandera se le cayó a Fernández cuando a su rival tan solo le quedaban cuatro segundos.

Gallastegi la resumió así: «En la apertura las blancas permitieron que jugara en 5, conseguí una partida cómoda y mucho espacio. Para liberarse, Aníbal decidió sacrificar calidad. Aumentó mi ventaja, pero cometí un error que igualó mucho la partida, llegando los dos con terribles apuros de tiempo. Al final fue un cara y cruz».

Sergio Bellosillo se enfrentó a otro de los huesos duros del torneo, Egoitz Irure. Sergio no tuvo su día, quedando realmente mal en la apertura. Irure lo vio así: «Sergio jugó una apertura poco ambiciosa, y cambió damas demasiado pronto, lo que me favoreció. Aprovechando una columna abierta gané un peón. Tal vez las blancas jugaron demasiado rápido. En una desafortunada jugada volvió a perder una pieza, lo que le costó la partida. A partir de ahí la posición blanca fue realmente difícil y derivó en un final de tres piezas contra una torre. Creo que las negras ganaron sin dificultad».

Alberto Bellosillo perdió contra Markel Vesga, de 12 años, el benjamín del campeonato, la gran promesa de Santikutz. Alberto, gemelo de Sergio, jugó un campeonato muy parecido al de su hermano. Han demostrado estar a un gran nivel de juego. Han estado a tope, creando preciosas partidas, pero en esta última eliminatoria Alberto se tropezó con un Markel concentradísimo. Al finalizar la partida confesó: «Al principio de la partida me encontraba muy nervioso. Es el segundo año que juego el torneo. Quería pasar a semifinales. Mi contrario tomó ventaja tras la apertura, pero tras unos cambios de piezas mi posición mejoró. Poco a poco conseguí ventaja material y de posición, hasta alcanzar la victoria. Durante la partida me sentí muy arropado por mis compañeros de Santikutz».

Los emparejamientos de semifinales son los siguientes: el domingo a las 16.00 Héctor Sánchez contra Egoitz Irure, y el martes a las 18.30 horas Markel Vesga contra Aitor Gallastegi.

Ambas partidas se podrán ver en directo en Eire Taberna, y se retransmitirán online por la página web del pub www.eiretaberna.com.

Conferencia

Les recordamos que el miércoles a las 22.00 horas, también en Eire Taberna, Miguel Ángel Muela, presidente de la Federación Vasca de Ajedrez, impartirá la conferencia 'Nuevos cambios en las normas del ajedrez'.