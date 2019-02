El XX torneo Eire de ajedrez llega a la fase de octavos de final Nivel. Carlos Martín contra Héctor Sánchez en pleno juego. / KETXUS Seis jugadores afincados en la comarca se meten en esta fase clasificatoria, cuatro de ellos son de Urretxu FCO. JAVIER AGUADO GOÑI Viernes, 15 febrero 2019, 00:17

El domingo pasado finalizó la liguilla de ajedrez del Eire-Bankoa. Nunca este campeonato había sido tan igualado. Se nota como los jugadores han preparado muchísimo su participación.

En el grupo A, Legaristi, una de las grandes sorpresas del torneo, se jugó el liderato del grupo contra Gallego. Ganó el de Legazpi, en una partida que resultó muy igualada.

En el grupo B, Sánchez se impuso a Martín, e Iriberri hizo lo propio con Osinaga.

En el C -ya clasificado Rodríguez-, faltaba saber quién le iba a acompañar, Amenabar o González. En la liguilla ambos habían conseguido 5 puntos, entre ellos habían firmado tablas. En este desempate, muy simétrico, lo lógico es que hubiera terminado en unas nuevas tablas, pero González, ya en apuros de tiempo, cometió un grave error y Amenabar no perdonó.

En el grupo D, la clasificación no pudo ser más emocionante. Tuvieron que desempatar tres jugadores: los hermanos Bellosillo y Alberto Vesga, que ya habían empatado en la fase previa. Se acordó que jugaran un triangular a 15 minutos, pero el empate entre ellos prosiguió. Necesitaron de otro triangular a 5 minutos. Alberto Bellosillo ganó las dos partidas y su hermano, Sergio, a Vesga, que tuvo un mal día, ya que, es mala suerte, perdió sus dos finales al cometer sendos ilegales, que en partidas rápidas supone perder. Las dos jugadas ilegales se produjeron porque realizó movimientos, dejando al rey propio en jaque.

En el E, como recordarán los lectores, ya estaban clasificados Irure y Elías.

En el F, sólo faltaba la partida Zubia - Ramírez y nadie apostaba por el colombiano. Zubia, el periodista especializado en ajedrez, era claro favorito, pero Ramírez, de negras, no tenía nada que perder, y aguantó el chaparrón, ¡vaya si aguantó! Un respiro, un ataque, y mate. Ramírez firmó la partida de su vida.

En el grupo G, Aníbal Fernández acabó de líder de su grupo. Manu Fonseca y Juanjo Muñoz pelearon por el segundo puesto. Se impuso Muñoz. Se dio la curiosa circunstancia de que jugaron con las reinas colocadas en las casillas de los reyes. No obstante, el resultado tuvo la misma validez.

En el H, en partida directa, ya clasificados, Gallastegi y el jovencísimo Markel Vesga jugaron el puesto del grupo. Gallastegi se impuso en un match de ataque, de juego dinámico.

Tras finalizar la liguilla se procedió al sorteo de octavos. Los cruces se realizaron sorteando a los líderes de los grupos contra los segundos clasificados.

Los horarios de octavos de final del Eire son: Ayer jueves, se jugó la partida entre Gallastegi - Legaristi; mañana viernes, 15 de febrero a las 21.00, Alzua vs. Sergio Bellosillo; y a la misma hora Wilson Rodríguez vs. Irure; el domingo, día 17 de febrero, a las 16.00, Gallego vs. Vesga; a la misma hora, Iriberri vs. Alberto Bellosillo y Fernández vs. Elías.

Queda por concretar el horario de Muñoz vs. Jesús Mari Rodríguez, y el de Sánchez vs. Amenabar.

Es importante destacar que este año han logrado pasar a octavos seis jugadores locales: Unai Elías, Ketxus Amenabar, Juanjo Muñoz, Carlos Legaristi, Txema Iriberri y el colombiano Wilson Rodríguez, que reside en la localidad. De los citados, cuatro -Amenabar, Muñoz, Legaristi e Iriberri-, son jugadores de Goierri Xake