El torneo de Ajedrez Eire ya tiene finalistas

El Torneo Eire de ajedrez ha llegado ya a sus semifinales. La primera, jugada el domingo, se enfrentaron Héctor Sánchez (2.100 puntos ELO) contra Egoitz Irure (1.997 puntos ELO). El sorteo benefició a Sanchez. Duelo inédito. Se jugó una apertura Reti y se convirtió en una partida muy posicional, muy complicada, de continuas maniobras. Tuvieron que transcurrir más de 35 minutos para que se capturara el primer peón. Finalmente, llegaron a un cierre de torre y alfil, algo más favorable para blancas. Con apuros de tiempo, las negras se defendieron a muerte, pero Sánchez, muy inspirado, logró sostener la posición, hasta que dio con un definitivo movimiento cuando uno de sus peones amenazaba coronar. Como mal menor, Irure iba a perder torre limpia, por lo que decidió abandonar.

En la segunda semifinal, jugada este martes, se enfrentaron Markel Vesga (1363 puntos ELO) contra Aitor Gallastegi (1950 puntos ELO), toda una revancha, pues en la fase de clasificación les tocó en el mismo grupo. En la liguilla poco pudo hacer el benjamín del torneo, ya que Gallastegi jugó una increíble partida de ataque. Nadie apostaba por Markel, enfrente suyo uno de los mejores jugadores del torneo, con tres subcampeonatos en su poder.

Markel, de blancas, no aprovechó bien la apertura, y no aceptó el intercambio propuesto por negras, quedándose en una posición muy pasiva. En cambio, las piezas de Gallastegi estaban perfectamente situadas y coordinadas, alfil, reina y dos caballos terribles, imposibles de expulsar. No obstante, Markel conseguía, con sus extraordinarios movimientos defensivos, coger algo de aire y seguir aguantando una auténtica tortura china, con nuevas amenazas por parte de Gallastegi, que no aflojaba. Todo parecía que era cosa de tiempo, que el jaque mate estaba al caer. Y Markel, erre que erre, se negaba a caer derrotado.

Durante toda la partida, la ventaja fue claramente de negras. Sin embargo, el jovencísimo Vesga fue desarrollando aquellas piezas que no habían aportado nada hasta el momento. Gallastegi preparaba el ataque final. Sin embargo, en esta parte finalísima de la partida, sólo Vesga vio la posibilidad de conseguir tablas en una excelente jugada, que culminaba en un jaque continuo. Gallastegi creyó que aún y todo estaba mejor, y trató de evitar las tablas moviendo su rey a una casilla muy peligrosa. Vesga avanzó un peón, poniendo en marcha un efecto dominó, recuperando una pieza, y ganando limpia una torre, ante lo cual Gallastegi se vio obligado a abandonar.

Markel Vesga estaba realmente feliz. «La clave de mi victoria es que jugué sin presión. Ya le conocía a Gallastegi, que es un gran jugador. Estoy muy contento de poder disputar la final del Eire-Bankoa. También por el apoyo de mi club, Santikutz. De cara a la final, juego contra Hector Sánchez, un rival que es claro favorito, pero trataré de disfrutar y ponérselo difícil», confesó.

La otra cara de la moneda era Aitor Gallastegi, que estaba desolado. «Cuando tenía la victoria a mi alcance, me he hundido como el Titánic. En la Liga esta semana me ocurrió lo mismo, perdí otra partida que creía ganada». Así fue, un movimiento malo precipitó la derrota. Tiene que ser realmente doloroso, es como si se desplomase un castillo de naipes justo al coronar la última carta.

La final, este domingo

Quedan por disputarse las partidas más esperadas del año. Será este domingo, día 10, en Eire Taberna a las 16.30 horas. Por el tercer y cuarto puesto, se dará la partida entre Egoitz Irure y Aitor Gallastegi. La gran final del Eire-Bankoa: Hector Sánchez contra Markel Vesga, a priori una sorprendente final, pero no tras seguir las inmensas partidas que ha firmado el joven jugador. No sólo en este campeonato, sino también en la Liga.

Se podrá ver la retransmisión de estas partidas por la página oficial del torneo, www.eiretaberna.com, o por la web de la Federación Gipuzkoana, pero lo mejor es verlas en directo.