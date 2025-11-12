Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Mesa de Diversidad y Convivencia anima a los vecinos a sumarse hoy a Bakuntza. LIMIA

Urretxu

Sesión de baile con Bakuntza aisialdi elkartea, esta tarde, en Gernikako Arbola

Se trata de la segunda actividad de la iniciativa 'En noviembre, la diversidad funcional sobre la mesa' que organiza el Ayuntamiento

Cristina Limia

urretxu.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Bakuntza Aisialdi Elkartea ofrecerá esta tarde, a partir de las cinco, en la plaza Gernikako Arbola, una sesión de baile. Se trata de una actividad dirigida a las familias, por lo que desde la Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu se anima a grandes y pequeños a sumarse y participar.

Tal y como explica la asociación, «en el ámbito de la actividad física integradora del tiempo libre: se trata de conseguir un ocio adaptado, ya que se trata de la salud y el ocio educativo. Niñas, niños, adolescentes y personas adultas con diversidad funcional participan y se invita a toda persona que lo desee a compartir experiencias en primer plano, logrando así encuentros e inclusividad entre quienes tienen diversidad funcional y quienes no».

Esta actividad es la segunda de las denominadas con el lema 'En noviembre, la diversidad funcional sobre la mesa'. El Ayuntamiento de Urretxu, a través de estas actividades enmarcadas en el II Plan de Diversidad y Convivencia, quiere poner este año la diversidad funcional sobre la mesa. Con ello se pretende fomentar la reflexión y el acercamiento a la realidad, derechos, capacidades, necesidades y la discriminación a la que se enfrentan a diario las personas con diversidad funcional en la comunidad.

El acceso a todas las actividades será gratuito y libre.

Quien precise más información puede llamar al teléfono 693 900 568 o escribir a aniztasuna@urretxu.eus.

