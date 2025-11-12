Sesión de baile con Bakuntza aisialdi elkartea, esta tarde, en Gernikako Arbola

La Mesa de Diversidad y Convivencia anima a los vecinos a sumarse hoy a Bakuntza.

Bakuntza Aisialdi Elkartea ofrecerá esta tarde, a partir de las cinco, en la plaza Gernikako Arbola, una sesión de baile. Se trata de una actividad dirigida a las familias, por lo que desde la Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu se anima a grandes y pequeños a sumarse y participar.

Tal y como explica la asociación, «en el ámbito de la actividad física integradora del tiempo libre: se trata de conseguir un ocio adaptado, ya que se trata de la salud y el ocio educativo. Niñas, niños, adolescentes y personas adultas con diversidad funcional participan y se invita a toda persona que lo desee a compartir experiencias en primer plano, logrando así encuentros e inclusividad entre quienes tienen diversidad funcional y quienes no».

Esta actividad es la segunda de las denominadas con el lema 'En noviembre, la diversidad funcional sobre la mesa'. El Ayuntamiento de Urretxu, a través de estas actividades enmarcadas en el II Plan de Diversidad y Convivencia, quiere poner este año la diversidad funcional sobre la mesa. Con ello se pretende fomentar la reflexión y el acercamiento a la realidad, derechos, capacidades, necesidades y la discriminación a la que se enfrentan a diario las personas con diversidad funcional en la comunidad.

El acceso a todas las actividades será gratuito y libre.

Quien precise más información puede llamar al teléfono 693 900 568 o escribir a aniztasuna@urretxu.eus.