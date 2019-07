El servicio Auzobusa seguirá en agosto El taxi adaptado para 8 personas oara agosto. / AGUADO F.J.A.G. URRETXU. Sábado, 27 julio 2019, 00:34

Desde el Ayuntamiento de Urretxu se comunica a los vecinos de Mundo Mejor, aunque no sean los únicos destinatarios del servicio pero sí los más alejados, de que el servicio del Auzobusa se mantiene en agosto con frecuencia más reducida. En concreto se mantienen los servicios de las 13:10 y 20:00 horas de lunes a viernes y 12:20 horas el sábado, que salen de Jose Mari Lasa. El servicio que se se va a ofrecer será el de un taxi adaptado de 8 plazas. Por otro lado, los días festivos no habrá servicio. El que sale a las 20.00 hora no para ni en Igerilekua ni Santa Bárbara.

Para cualquier duda sobre el servicio, se puede acudir a los servicios municipales donde se aclararán y tomarán nota de las cuestiones.