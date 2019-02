Segunda eliminatoria de 'Antzez Motz' hoy a las 21.30 F.J.A.G. Viernes, 15 febrero 2019, 00:17

Tras el arranque de la quinta edición del concurso de obras cortas de teatro 'Antzez Motz', que tuvo lugar el pasado viernes en Labeaga aretoa, la actividad ya está lanzada y promete ser un evento cultural de primer orden. En su cocktel se pueden encontrar aditamentos tales como su carácter popular con un teatro de base que acostumbra a tener destellos de arte escénica profesional como pocas; ingenio a raudales; temática diversa, valiente y de verbo libre para todo tipo de oidos y miradas; ilusión y desinhibición ante una tablas nunca fáciles y un aforo injustamente semi vacío...

En la zesión de hoy viernes, a las 21.30 horas, podremos ver la actuación de tres grupos, @remociones, Pollo Rosa Productions y Tximistarre, además de una actuación musical mientras delibera el jurado. Una hora y media de actuaciones en directo a la que le sucederá la de la semana que viene, el día 22, también viernes a la misma hora en Labeaga aretoa, con Txalo-Talo; Kuku Mix Teatro y Nahita Produkzioak.

Los ganadores de cada velada pasarán a la final del día 8 de marzo y el cuarto finalista será el que elija el público asistente. De entre ellos estará el merecedor del primer premio dotado con la cuantía de 800 euros; un segundo puesto merecedor de los 400 euros de premio; y el ganador del premio de 200 euros para la que se considere la Mejor Obra en Euskera. También recibirán premio (100 euros) la mejor dirección; la mejor actriz/actor y el mejor guion original.

Desconocidos

No son caras conocidas de la tele, ni del cine. Más bien todo eso está por llegar para ellos. El público no los conoce y su aparición sobre las tablas de Labeaga aretoa resulta una aventura impagable. Vamos que si se ocupara de ellos algún guionista de Holliwood, los convertirían en lo que son, una energía poderosa que resiste ante el analfabetismo y el pasotismo cultural actual. Pero son de aquí y eso no parece tener glamour, aunque les aseguro yo que tiene un peso específico como pocos de cuantos actos tienen lugar en la comarca.

No son cuatro pirados, son actores y actrices; no están chalados y si lo están, ¡venturosa su locura!; no son perjudiciales para la salud, más bien son de receta médica obligada para entender el arte de la escena en embrión; no son famosos pero merecen nuestra atención por los valores intrínsecos que presentan como teatro popular de base. Buscan el aplauso y se exponen a la critica, no tienen miedo porque la ilusión les vence, los lanza hacia adelante con ilusión infinita. Tendríamos que llenar el teatro porque son un valor importante en nuestra sociedad.