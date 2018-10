Ya saben lo que es ganar en liga EBA Liga EBA. El equipo festejó su excelente arranque de temporada en la cancha de Aldiri. / UNAI DE MIGUEL El Goierri Iparraguirre venció al CB Solares con un completo juego de equipo y madurez en la cancha | FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:14

El sábado comenzó la andadura del Goierri Iparraguirre 2020 en la Liga EBA. Plantilla completa con gente. Fue una jornada deportiva que quedará para los anales de la historia del basket local, en un día en el que exhibió una lista con los nombres de cuantos han formado parte del Goierri en sus 50 años de existencia.

Un bonito detalle que gustó a la afición y que servirá para no olvidarse de nadie de cara a una año en el que llegarán actos de conmemoración de la onomástica. Si alguien ha quedado sin citar, que lo mencione a la organización del club, donde se les ve llenos de ilusión y con ganas de hacer un año fantástico. No ha sido una pretemporada fácil, llena de imprevistos tanto deportivos, como administrativos.

Dados los percances surgidos, el equipo se presentaba en el Aldiri con ocho jugadores, de los que la mayoría son debutantes en la categoría. No pareció importar demasiado al equipo local estos percances, y gracias a la buena gestión de Xabier Gorostegui, el equipo no acusó el cansancio, y consiguió llevarse la primera victoria de la temporada.

El partido empezó igualado, con canastas en ambos lados de la pista, llegando al final del primer cuarto a 24 y 26. Es de destacar la labor ofensiva de Aitor de Miguel, que abanderó el ataque y mantuvo al equipo a flote.

En el segundo cuarto la historia fue totalmente distinta, el Goierri apretó en defensa, y obtuvo muy buenos parciales, llegando hasta un 50-35 al descanso.

En el tercer cuarto, el CB Solares, apretó y logró acercarse en el marcador, hasta un 70-65.

Pero de nuevo, resurgió el buen hacer del Goierri, y endosó un parcial de 30-18 en el último cuarto, dejando el marcador en un 100-83.

Para finalizar el artículo de hoy, desde el equipo técnico y jugadores, nos transmiten el deseo de dar gracias a todos los aficionados que se acercaron el sábado al Aldiri. También es de destacar la labor de todos los integrantes de la plantilla, que dieron un auténtico espectáculo, demostrando una vez más que en este deporte es imprescindible tener un equipo unido y sacrificado.

Partidos disputados

Los equipos de Gopierri K.E. obtuvieron los siguientes resultados en los encuentros disputados durante el fin de semana pasado. Liga EBA: Goierri-Iparragirre 2020 - 100 - CB Solares - 83. ; Senior Femenino, Goierri-Ayma - 32 - Iraurgi - 58; Junior Masculino, Goierri-Gaestopas - 80 - Askatuak - 43 ;Junior Femenino, Goierri-UZ Baleike - 52 - Mutriku - 44; Cadete Rendimiento Femenino, Iraurgi - 33 - Goierri-Oxykor - 37; Cadete Participación Masculino, Goierri-Aluminios Aleman - 67 - Deba Basket - 25; Goierri-UGLE - 59 - Mondragon Unib - 37; Cadete Participación Femenino, Tolosa - 33 - Goierri-Buen Bocado - 71; Infantil Rendimiento Masculino, Goierri - 56 - Mondragon Unib - 43; Infantil Participación Masculino, Goierri - 27 - Bergara - 46; Infantil Femenino, Aloña Mendi - 54 - Goierri-Goierri Bus - 33.

Próximos partidos

Liga EBA: Gallofa vs Goierri Iparagirre 2020 el sábado a las 20.30h en Santander; Senior masculino, Goierri Modelos Ezguba vs Bergara Soraluce ke, el domingo a las 18.00h; Senior femenino, Take vs Goierri Ayma, el Tolosa el sábado a las 16.00h.; Junior masculino rendimiento, Easo Adarra vs Goierri Gaestopas en Donosti el domingo a las 12:00h.;

Júnior femenino participación, Andraitz vs Goierri Goierribus en Legazpi, el sábado a las 11:15h.; Cadete masculino participacion, Urkunde Debasket vs Goierri Ugle, en Deba el sábado a las 16.00h.;Cadete femenino rendimiento, Goierri Oxykor v Ordizia en Odizia a las 12.15h.

Cadete femenino participacion, Goierri Buen Bocado vs BKL Aitzgorri en Beasain a las 10:45 h.; Infantil masculino rendimiento, Bergara Soraluce vs Goierri Bertan, en Bergara el sábado a, las 10.45h.;Infantil masculino participacion, Eibar vs Goierri en Eibar, el sábado a las 9:30 h.; Infantil haundi participacion, Goierri vs Bergara Soraluce en Uretxu el domingo a las 10:45 h.