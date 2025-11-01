Una puerta a las maravillas que nos regala la naturaleza

Cristina Limia Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología reina en cuatro espacios de Urretxu, siendo este domingo el último día para poder disfrutar de ellos. El frontón Ederrena acoge la feria de minerales, fósiles y gemas de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, la plaza Iparragirre alberga el parque mineralógico y paleontológico infantil de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, el museo Urrelur ofrece visitas guiadas gratuitas a las 11.30, a las 17.00 y a las 18.00 y el Portalón muestra la exposición 'Dinosaurios, un viaje en el tiempo' de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

Son muchas las maravillas que nos regala la naturaleza y basta con poner un pie en el frontón Ederrena para apreciarlo de la mano de los buscadores y coleccionistas de fósiles y minerales llegados de muy diversos lugares del estado para participar en la feria, en la que, el próximo año, se espera también la incorporación de varios expositores de Portugal.

En el parque mineralógico y paleontológico de la plaza Iparragirre los niños pueden disfrutar de cinco actividades. Una de ellas está protagonizada por la pintura de la prehistoria, elaborada con materiales naturales y minerales sacados de la tierra y de las piedras que los niños pueden probar. Otra de las actividades consiste en la 'búsqueda de oro' con botas y cribador hasta encontrar una 'pirita'. La tercera actividad trata de hallazgos paleontológicos, retando a los niños a encontrar bajo el polvo y la tierra una estupenda pieza paleontológica. La cuarta se desarrolla en una mina artificial, a la que los niños se adentran con casco, gafas y martillo convertidos en mineros. En la quinta y última actividad, tienen la oportunidad de meterse en la piel de un dinosaurio por unos minutos y aprender cómo se movían, qué huellas dejaban y cómo vivían. Muy cerca de allí, en el Portalón, los dinosaurios también son los protagonistas de la exposición que alberga, entre otras, las maravillosas reproducciones de dinosaurios a escala realizadas por el zumarragarra Alberto Fernández.

Por último, el propio museo Urrelur abre sus puertas de par en par a los visitantes en la planta baja de la casa de cultura, donde consta de dos secciones: la primera sobre minerales, mostrando cristalizaciones en perfecta catalogación y clasificación; y la segunda sobre paleontología, con ejemplares fósiles representativos de las diferentes épocas geológicas, desde la aparición de la vida en la tierra hasta el Pleistoceno, en los albores del Cuaternario.

'Buzkantza' en Zumarraga

Mientras, en Zumarraga habrá oportunidad de disfrutar este domingo del 'Buzkantza Eguna' de 11.00 a 14.00 horas, en la plaza Euskadi. Habrá tres puestos de venta de buzkantzas (de Alfredo Alonso, Jesús Mari Deba y la carnicería Mujika), un puesto de miel de Juanjo García, otro de pomadas y sendabelarras de Fermín Goenaga y muy diversas artesanías. El club de balonmano Urola estará al frente de la txosna, sirviendo pintxos de buzkantza y bebida a 1 euro. A las 12.30 horas, habrá un festival de aizkolaris y harrijasotzailes con UZ Herri Kirol Elkartea y un taller de manualidades de 'Gau Beltza' para los niños.