El post de Kilometroak

Podemos tirar de tópicos para lamentarnos del mal tiempo que definitivamente evitó que Kilometroak resultara un éxito de asistentes.

Pero hoy la mirada es otra, al menos la nuestra. La mirada pone su atención en el movimiento social que ha supuesto meses de trabajo y de elaboración de esta fiesta que cuenta en realidad con su mejor baza en el motor humano que la ha movido, las horas de convivencia y participación donde son muchas las personas que han tenido la oportunidad de convivir y conocerse, tal vez un poco mejor, compratiendo vivencias que son parte indiscutible de sus vidas (lo digo porque así fue en los que vivimos anteriormente).

Si no hacemos lecturas en esta dirección estaremos perdidos y este fin de semana, Urretxu y Zumarraga han vivido una ilusión de la que felicitarse. Si sumamos esfuerzos hacemos más pueblo, en lo que importa, no en lo que nos viene importado desde culturas que no son la nuestra.

Nuestras imágenes van a mostrar al voluntariado, ese potencial que ha sacado músculo este fin de semana, gran parte de él no necesariamente asociado al proyecto, sino a sumar en un pueblo que necesita de todos los brazos posibles.

Una de las alegrías es que Aitor Mendiaraz y Miren Pozueta han sido los afortunados por la suerte pues suyo es el boleto (01051) premiado con 60.000 euros en la rifa de la Ikastola. Tras la sorpresa-susto todo son felicitaciones porque, ademas, el premio se queda en la comarca. Vendrá bien para los gastos de la universidad y los carnets de conducir, ya se sabe, los hijos... Zorionak.

Carli, Joxe y compañía reunieron 10 parejas de cocineros en un singular concurso gastronómico. El mejor marmitako lo prepararon Dani Martinez y Jesús López, pero los 300 comensales no dejaron ni pan para untar. Marmitako, conejo en salsa exquisitos bajo la atenta direccion de Bixen, de Etxe Berri, Xabier Aranzazu y la cocinera de Irizar coop.

Gente por todas partes, en algunas más que otras, con cintura para ir adaptando los espacios al clima reinante. Y, por supuesto, con mucha ilusión y un humor incombustible y si no que se lo digan a los equipos de limpieza, también los menos agradables de los aseos y urinarios.

La Ikastola Urretxu y Zumarraga se alzó con el triunfo de erronka en la que tomaron parte 18 ikastolas. Disputada en 4 áreas, la última fue sobre mojado en las piscinas municipales. Tras las eliminatorias, los cuatro equipos que han llegado hasta la fase final han sido: Anoetako Herri Ikastola, Salbatore Mitxelena Ikastola, de Zarautz, Orioko Herri Ikastola y Urretxu-Zumarraga Ikastola. Alegría total del equipo local.