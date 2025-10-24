Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la visita realizada este viernes por la mañana a la planta, ubicada en Mugitegi.

La planta 'KL katealegaia' emplea actualmente a 66 personas en la fabricación de tapas de autocares

La diputada Azahara Domínguez ha puesto en valor la labor de este centro de empleo especial ubicado en Mugitegi durante la visita realizada con el alcalde este viernes por la mañana

Cristina Limia

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:17

Comenta

La planta industrial de 'KL katealegaia' de Urretxu ha recibido este viernes por la mañana la visita de la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación ... del Territorio, Azahara Domínguez, que junto al alcalde, Jon Luqui, el director general de la empresa, Pablo Núñez, el responsable de la planta urretxuarra, Mikel González, y el director técnico industrial, Iñaki Iraola, ha podido conocer in situ el trabajo realizado en este centro de empleo especial ubicado en Mugitegi, que inició su andadura en la década de los 90 y actualmente emplea a 66 personas, dedicado a la fabricación de tapas para autocares.

