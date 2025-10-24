La planta 'KL katealegaia' emplea actualmente a 66 personas en la fabricación de tapas de autocares

La planta industrial de 'KL katealegaia' de Urretxu ha recibido este viernes por la mañana la visita de la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación ... del Territorio, Azahara Domínguez, que junto al alcalde, Jon Luqui, el director general de la empresa, Pablo Núñez, el responsable de la planta urretxuarra, Mikel González, y el director técnico industrial, Iñaki Iraola, ha podido conocer in situ el trabajo realizado en este centro de empleo especial ubicado en Mugitegi, que inició su andadura en la década de los 90 y actualmente emplea a 66 personas, dedicado a la fabricación de tapas para autocares.

Durante la visita, la diputada ha señalado que «'KL katealegaia' es un aliado de primer nivel para la industria de la movilidad en Gipuzkoa, que cuenta con empresas que son referentes en todo el mundo y se valen del talento que existe en Gipuzkoa para desarrollar su actividad». Junto a ello, ha agradecido y puesto en valor «su dedicación en la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad o que están en situación de riesgo de exclusión social en nuestro territorio, aportándoles un entorno laboral que les permite no solo contar con un empleo de calidad, sino que juega un papel fundamental en su autoestima, al sentir que están realizando algo útil, y también en su independencia».

«Cada día, decenas de miles de personas utilizan Lurraldebus para desplazarse y es importante conocer todo el trabajo que hay detrás, desde la fabricación de los propios autobuses, donde las y los trabajadores de 'KL katealegaia' tienen un papel importantísimo, hasta las personas que posibilitan que se dé un servicio diario que conecta las diferentes localidades de Gipuzkoa», ha añadido Azahara Domínguez.

El director general, Pablo Núñez, ha indicado que el propósito de KL es la generación y mantenimiento de empleo de calidad para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en Gipuzkoa. «Trabajamos en proyectos industriales auxiliares de valor añadido en actividades muy diversificadas con empresas lideres en su sector de actividad», ha enunciado.

«'KL katealegaia' ofrece distintas oportunidades de empleo industrial en sus doce centros productivos ubicados en todas las comarcas de Gipuzkoa, que emplean en torno a mil personas con discapacidad y en riesgo de exclusión», ha citado Pablo Núñez durante la visita a las instalaciones urretxuarras.

Ha recordado que 'KL katealegaia' es una sociedad laboral sin ánimo de lucro de interés social propiedad de las personas que forman parte de ella. Aunque sus orígenes como iniciativa local de talleres para personas con discapacidad se remontan a las décadas de los 70 y 80, la fusión de las entidades Katea y Legaia dio en 2005 lugar a la estructura y modelo que hoy conocemos bajo la marca 'KL katealegaia'.

Actualmente hay 12 plantas industriales repartidas por todas las comarcas de Gipuzkoa, con centros en Mutriku, Zarautz, Hernani, Errenteria, Irun, Azkoitia, Bergara, Urretxu, Oñati, Aretxabaleta, Lazkao y Tolosa.

El alcalde, Jon Luqui, ha indicado que «la planta que 'KL katealegaia' forma parte de un eslabón fundamental del ecosistema económico y social» de la localidad y de la comarca. «En primer lugar, porque compone y es, además, un miembro activo de la red de inclusión socio-laboral de Urola Garaia 'Gizlan', cuyo objetivo es avanzar en la creación de empleo inclusivo de calidad. En segundo lugar, porque, además de crear empleo para personas con discapacidad en riesgo de exclusión social y laboral en un ámbito industrial, ofrece orientación, apoyo, asesoramiento e intermediación para ubicar a personas de este colectivo en otras empresas de la comarca. Y finalmente, porque es una empresa que siempre está dispuesta a colaborar y trabajar en red para mejorar la calidad de vida de la comunidad en la que está ubicada, con valores y una visión generosa que solo podemos agradecer», ha manifestado.