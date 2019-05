Partidos decisivos al final de la temporada de baloncesto FJ.A.G. URRETXU. Sábado, 11 mayo 2019, 00:16

Partidos de los equipos de baloncesto para este sábado. A las 16.00, en el Aldiri arena, el Ayma Goierri vs. Eskoriatza. Partidos eliminatorios de cuartos de final en el Aldiri arena, el equipo Júnior Masculino Gaestopas Goierri vs.BKL a las 12:15 h.; equipo Cadete Femenino Rendimiento Oxykor Goierri vs. Iraurgi mañana domingo a las 12:15 h. El equipo cadete de Participación Masculino Aluminios Alemán Goierri se juega el campeonato en la Final 4 que se disputará en el Aldiri arena, hoy a las 9.30 h., contra el Luberri la primera semifinal. Si alcanza la victoria, jugará la final mañana a las 11.00, o si no jugará por el 3º o 4º a las 9.30 h.

El Cadete Femenino Participación Buen Bokado Goierri jugará la Final a 4 en Beasain, siendo su semifinal hoy a las 13.00, de conseguir el triunfo jugarían la final mañana a las 16.00, o el 3º o 4º puesto mañana a las 10.00. El Regional Masculino Modelos Ezguba Goierri, jugará en el Aldiri arena su último partido de la temporada regular, hoy a las 18.00 h. contra el Alde Zaharra, habiendo conseguido el cuarto puesto, y alcanzando la clasificación para la Final 4 para optar al ascenso de la categoría. Mañana a las 16.15 h. en el Aldiri arena jugarán lo equipos Alevín Frutas Martinez Goierri contra el Take y el Benjamín Goierri contra el GBC.